Halle Berry spadly při tanci bikiny, herečka tak propaguje hudbu svého partnera

„Když je muzika vašeho muže tak dobrá, že si zkrátka nemůžete pomoct,“ připsala Halle Berry k videu, ve kterém tančí po hotelovém pokoji a které natočil její partner. Herečce v jednu chvíli spadnou i kalhotky od bikin, otázkou je, zda se jednalo opravdu o náhodu, nebo jen velmi dobře promyšlený marketingový tah, díky kterému se o hudební novince dozví spousta lidí.

Tomu, že se třikrát rozvedená herečka snaží současného partnera maximálně podpořit v kariéře a udělat mu reklamu, nasvědčuje i to, že po zveřejnění videa vyzvala také své sledující, aby jí posílaly podobná taneční videa v stejném duchu, ve kterých tančí na některou z písniček nového hudebníkova EP s názvem A Heart Full Of Questions.

„I takto může vypadat život po menopauze. Je třeba ukazovat realitu. My ženy jsme tu i po padesátce a nikam neodcházíme, tak to zkrátka je,“ připsala v dalším příspěvku.

Halle Berry v posledních letech šíří osvětu o realitě menopauzy a přispívá na její další výzkum. Za klíčovou věc v prožívání tohoto období považuje správnou stravu. Sama má od svých dvaceti let cukrovku a tvrdí, že díky správné stravě se dokázala zbavit i nutnosti používání inzulínových injekcí.

„Musíme pochopit, jaký má menopauza vliv na časný nástup nemocí, jako je Alzheimer, demence, Parkinsonova nemoc, srdeční choroby, diabetes a další. Je to široká škála věcí,“ řekla loni v jednom z rozhovorů.

„Z dosavadních poznatků je zřejmé, že zásadní vliv na průběh menopauzy má to, co jíte. Jak prožíváte menopauzu, může být přímým důsledkem stravy, kterou přijímá vaše tělo, a celkového fyzického zdraví, které si udržujete,“ říká Berry.

„Mně osobně diagnostikovali diabetes prvního typu, už když mi bylo dvacet let. Dali mě tehdy na inzulín a řekli, že na něm budu už do konce života. Teď to zvládám všechno jen stravou a cvičením. Jídlo se stalo mou medicínou, s léky je konec,“ dodala herečka.