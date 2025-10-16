Halle Berry se chlubí postavou v bikinách. Takhle vypadá devětapadesátnice, říká

Na fotografii sdílené na síti X pózuje Halle Berry v metalických bikinách doplněných černobílým šátkem na hlavě, stylovými slunečními brýlemi, vrstvenými náhrdelníky s přívěsky i výrazným prstenem a náramkem.
Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „To je ale potvora. Ta musí pravidelně popíjet z fontány mládí, jinak si to neumím vysvětlit,“ píše jeden z nich. „Komu mohu zaprodat svou duši, abych v 59 letech vypadala takhle?“ ptá se další.
Není to poprvé, co držitelka Oscara oslavuje svůj věk. V rozhovoru pro youtubový kanál Oprah Daily (moderátorky Oprah Winfreyové) loni uvedla, že se cítí fyzicky i mentálně jako nejlepší verze sebe samotné a dodala, že až jí bude šedesát, bude to s velkou pravděpodobností ještě lepší.
„Jsem na cestě k dlouhověkosti a každý den objevuji, co musím udělat pro to, abych byla nadále ve skvělé kondici a zdravá. Pracuji na sobě a to mě nakopává, mám díky tomu spoustu energie a chuti do života,“ řekla. „Cítím se sebevědomě. Cítím se silná a sexy. Jsem teď také moudřejší, než jsem kdy byla. Myslím, že šedesátka bude parádní. Velmi se na to těším,“ řekla herečka.
Léto trávila Halle Berry dle příspěvků na sociálních sítích cestováním po světě v doprovodu svého současného partnera, muzikanta Van Hunta. Na sítích sdílela fotky a videa z ostrova Bora Bora ve francouzské Polynésii, jedné z nejluxusnějších turistických destinací. Pochlubila se ale například také snímky z pouště.
Halle Berry spadly při tanci bikiny, herečka tak propaguje hudbu svého partnera
Herečka v posledních letech aktivně agituje pro větší financování výzkumu menopauzy a lepší dostupnost léčby. „Jako ženy nás učili, že tohle je prostě součást stárnutí – že to všechno trápení s tím související musíme zkrátka vydržet. Ale ne, to prostě nestačí. Dá se udělat spousta věcí, které vám pomohou cítit se v tomto náročném období lépe,“ prohlásila herečka před časem.
Svěřila se také s tím, že po návštěvě gynekologa jí kdysi byl chybně diagnostikován genitální herpes – lékař si totiž spletl symptomy pohlavně přenosné choroby s jedním z příznaků menopauzy.
„Snažila jsem se jít na malou, ale nemohla jsem. Bylo to tak strašně moc bolestivé! Tak jsem se na záchodě pokusila trochu uvolnit. Trvalo mi skoro deset minut, než jsem vyprázdnila močový měchýř, tak moc to bolelo. Lékař mi na první dobrou oznámil, že to vypadá na infekci a pohlavně přenosnou chorobu,“ svěřila se Halle Berry v podcastu herečky Drew Barrymore.
O menopauze musíme mluvit, burácela herečka Halle Berry před Kapitolem
Dva dny pak doma s partnerem strávili vzájemným obviňováním z nevěry a snažili se zjistit, kdo koho nakazil chorobou přenášenou pohlavním stykem. „Pak mi zavolali od lékaře a řekli, že herpes nemám. Tehdy jsem zjistila, co to znamená, trpět vaginální atrofií, neboli vaginální suchostí. Stojí za tím hormonální změny, jako je právě například menopauza nebo těhotenství. Kvůli nedostatečné tvorbě poševního sekretu pak vznikají různé obtíže,“ popsala Halle Berry.
„Měla jsem všechny příznaky a došlo mi to. Ach, tak to je ono, menopauza, je to tady. Mělo by se o tom mnohem více mluvit, protože například tohle spousta žen a mužů vůbec neví. Přitom stačí jen málo k tomu, žít i navzdory podobným překážkám stále stejně kvalitní život. V tomto konkrétním případě stačí koupit si za pár korun lubrikační gel a je vystaráno,“ dodala herečka.