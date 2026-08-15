Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Zatraceně sexy. Herečka Halle Berry oslavila 60. Kašlu na to, vzkázala

  10:41
Halle Berry oslavila 14. srpna šedesáté narozeniny. Z příchodu další životní dekády však obavy nemá. Naopak říká, že se jako herečka, podnikatelka i žena nachází ve výjimečném období. Na sociálních sítích se pochlubila sexy narozeninovými snímky.
Halle Berry (14. srpna 2026)
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti, bojovnosti.
Když v roce 2005 odcházela ze sálu z předávání cen Zlatá malina, vyprovázel ji mohutný aplaus. Ovace vestoje. Užaslé pohledy. Získala si respekt, co víc, obdiv.
Se soškou Zlaté maliny, cenou za nejhorší herečku roku, sál opouštěla jako osobnost.
96 fotografií

„Dnešek... kašlu na to!“ napsala čerstvá šedesátnice na Instagramu k provokativním fotkám v poodhaleném županu s krajkou a květinovým vzorem. Herečka na nich jí jahody v čokoládě, leží na terase a líbá se s přítelem.

Halle Berry už předtím prohlásila, že se šedesátky nebojí. Prožívá prý nejlepší období života. „Mám z toho opravdu dobrý pocit. Připadá mi, že prožívám nejlepší období svého života – jako herečka i ve všem, co dělám. Tuto etapu jsem nazvala ‚svým největším dějstvím‘ a opravdu tomu věřím,“ uvedla v rozhovoru pro magazín Hello!.

halleberry

Today….don’t give a f*ck!

13. srpna 2026 v 20:57, příspěvek archivován: 14. srpna 2026 v 15:17
oblíbit odpovědět uložit

Berry vede společnost Respin zaměřenou na péči v období menopauzy a pokračuje ve filmové práci. Je také zasnoubená s Vanem Huntem, s nímž žije pět let. „Být v tomto věku herečkou, podnikatelkou a ženou a moci dělat to, co skutečně vášnivě miluji, mě neuvěřitelně naplňuje. Stárnutí se tedy nebojím, jen se těším na to, co přijde,“ dodala.

Za svůj největší životní úspěch ale nepovažuje Oscara. Nejdůležitější jsou pro ni děti – osmnáctiletá Nahla, kterou má s kanadským modelem Gabrielem Aubrym, a dvanáctiletý Maceo-Robert, jehož otcem je francouzský herec Olivier Martinez. „Mám mnoho důvodů k hrdosti. Za Oscara jsem vděčná. Nejvíc jsem ale hrdá na své děti. Jsou tím nejlepším v mém životě,“ uzavřela.

17. února 2017
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton spolu pózují v autě. (srpen 2026)

Lewis Hamilton (41) nechal fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Jednačtyřicetiletý pilot Ferrari zveřejnil několik společných fotografií s Kim Kardashianovou (45), se kterou od letošního roku tvoří...

Zatraceně sexy. Herečka Halle Berry oslavila 60. Kašlu na to, vzkázala

Halle Berry (14. srpna 2026)

Halle Berry oslavila 14. srpna šedesáté narozeniny. Z příchodu další životní dekády však obavy nemá. Naopak říká, že se jako herečka, podnikatelka i žena nachází ve výjimečném období. Na sociálních...

15. srpna 2026  10:41

Finalista Muže roku zemřel při nehodě, včelaři Marku Vybíralovi bylo 29 let

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025)

Finalista Muže roku 2025 Marek Vybíral zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 29 let. O úmrtí informoval ředitel soutěže krásy David Novotný, který zveřejnil také parte.

15. srpna 2026  9:27

Partner se bál, že má doma „kukačku“, říká Denisa Pfauserová

Denisa Pfauserová

Ráda by měla ještě jedno dítě. A nevadilo by jí ani, kdyby se vdala. Ale svatba zatím není na pořadu dne. Jednu má za sebou, takže ta druhá by už měla být napořád. Možná proto si dává její partner s...

15. srpna 2026

Eva Holubová zhubla 20 kilogramů. Může za to i Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky (2026)

Eva Holubová (67) prošla během jediného roku velkou proměnou. Od natáčení filmu Bardotky zhubla 20 kilogramů. Sama přitom přiznává, že významnou inspirací pro ni bylo setkání s modelkou Pavlínou...

15. srpna 2026

Ciao bella. Opálená Charlotte Gott potěšila fanoušky fotkami z Toskánska

Charlotte Gott v Toskánsku

Na svých sociálních sítích prezentuje nejen svou hudbu. Přidává tam také fotografie ze svých cest po světě. Nyní Charlotte Gott ukázala romantické snímky, které vznikly ve Florencii a dalších místech...

14. srpna 2026  20:06

Připadal jsem si jako král, ale neřesti měly limit, vzpomíná Mádl na herecké začátky

Premium
Herec, scénárista a režisér Jiří Mádl

Začínal jako šestnáctiletý kluk, co na plátně křičel „Stříkej“. Dnes patří k nejuznávanějším českým scenáristům i režisérům a jeho film Vlny se dostal až do užšího výběru na Oscara. Herectví se ale...

14. srpna 2026

Hynek Čermák se znovu oženil. Jeho Veronika už má nové příjmení

Hynek Čermák a jeho přítelkyně Veronika Šmídová (Divadlo Metro, Praha, 28....

Herec Hynek Čermák (53) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Zveřejnil video, kde stojí coby ženich a s přítelkyní Veronikou Šmídovou (27) ve svatebních šatech mávají na břehu rybníka. Příběh...

14. srpna 2026  16:37

Do týmu Ranní show přibude obrovská superstar, oznámil moderátor Leoš Mareš

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Leoš Mareš prozradil velkou novinku. Do Ranní show Evropy 2, kterou po smrti svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého moderuje s Kateřinou Říhovou, přibude nová výrazná osobnost. Její jméno ale...

14. srpna 2026  13:03

Útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí. Bianca Censori na rodinné dovolené

Bianca Censori (druhá zprava) s rodiči, sestrou a manželem na dovolené v...

Australská architektka a umělkyně Bianca Censori vyrazila s rodinou na dovolenou do Itálie. Opět nezklamala a zvolila provokativní model. Ve Florencii ji vyfotili s rodiči, se sestrou a manželem....

14. srpna 2026  12:01

Ewa Farna oslavila 33. narozeniny s novým účesem. Cíl je teď zpomalit, říká

Ewa Farna se během návštěvy studia v polském ranním televizním vysílání...

Ewa Farna oslavila 33. narozeniny a po mimořádně nabitém období si dopřává trochu jiný pohled na život. Zpěvačka, která letos třikrát vyprodala pražský Eden a vydala nové album, fanouškům prozradila,...

14. srpna 2026  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jenna Ortega ze seriálu Wednesday znepokojila fanoušky vyhublým vzhledem

Jenny Ortega odpovídá během rozhovoru pro Esquire. Její vzhled tentokrát...

Po zpěvačce Arianě Grande se pozornost veřejnosti obrátila na další hollywoodskou hvězdu. Jenna Ortega natočila rozhovor pro magazín Esquire a její velmi štíhlá postava okamžitě vyvolala diskusi na...

14. srpna 2026  10:01

Dcera Michala Suchánka promluvila o porodu. Prozradila i jméno miminka

Michal Suchánek a Berenika Suchánková v seriálu Zoo (2023)

Z herce Michala Suchánka je dědeček. Jeho dcera Berenika (29) přivedla před pár dny na svět syna. Přestože novinku propálil již dříve její bratr, nyní sama na sociálních sítích popsala porod a...

14. srpna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×