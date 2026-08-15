Zatraceně sexy. Herečka Halle Berry oslavila 60. Kašlu na to, vzkázala

„Dnešek... kašlu na to!“ napsala čerstvá šedesátnice na Instagramu k provokativním fotkám v poodhaleném županu s krajkou a květinovým vzorem. Herečka na nich jí jahody v čokoládě, leží na terase a líbá se s přítelem.
Halle Berry už předtím prohlásila, že se šedesátky nebojí. Prožívá prý nejlepší období života. „Mám z toho opravdu dobrý pocit. Připadá mi, že prožívám nejlepší období svého života – jako herečka i ve všem, co dělám. Tuto etapu jsem nazvala ‚svým největším dějstvím‘ a opravdu tomu věřím,“ uvedla v rozhovoru pro magazín Hello!.
Berry vede společnost Respin zaměřenou na péči v období menopauzy a pokračuje ve filmové práci. Je také zasnoubená s Vanem Huntem, s nímž žije pět let. „Být v tomto věku herečkou, podnikatelkou a ženou a moci dělat to, co skutečně vášnivě miluji, mě neuvěřitelně naplňuje. Stárnutí se tedy nebojím, jen se těším na to, co přijde,“ dodala.
Za svůj největší životní úspěch ale nepovažuje Oscara. Nejdůležitější jsou pro ni děti – osmnáctiletá Nahla, kterou má s kanadským modelem Gabrielem Aubrym, a dvanáctiletý Maceo-Robert, jehož otcem je francouzský herec Olivier Martinez. „Mám mnoho důvodů k hrdosti. Za Oscara jsem vděčná. Nejvíc jsem ale hrdá na své děti. Jsou tím nejlepším v mém životě,“ uzavřela.
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17. února 2017