Tomáši, je vám jednapadesát a máte sedmiletého syna. Proč jste dlouho váhal?
Tomáš: Je to jednoduché, já byl nejen v dětství, ale i v dospělosti dost neuchopitelný, a tak mi vycházelo, že člověk mého typu děti mít asi nemá. Prostě děti, byť dávno dospělé, by neměly mít děti. Myslel jsem, že na to nejsem disponovaný.
Když jste minulý měsíc viděl při premiéře inscenace V parku hrát vedle manželky i syna, byl jste dojatý?
Tomáš: Dojatý a hlavně hrdý. Vodil jsem ho předtím na zkoušky, kam přicházel později než Halka, a tak jsem mohl sledovat, jak k nim přistupoval, poslouchal pana režiséra a dokonce nabízel svoje varianty. Bude to znít nabubřele, ale opravdu mě moc překvapilo, jak to náš Teo ve svém věku zvládá, jak mu to jde a především jak ho to baví.
Jenže teď tady bylo naše dítě a Halka mi oznámila, že už to takhle není možné. Na dva dny zmizet.