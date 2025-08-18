Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

„Ráda se maluje, trošku nevkusně a nosí prapodivné hřebeny ve vlasech. Je taková drsňačka, ale mně je ta osoba velmi sympatická,“ říká Halka Jeřábek Třešňáková o své postavě.
„Já se tvářím jako hlava našeho byznysu, ale kdyby nebylo Jadwigy, skončil bych špatně. Mými koníčky jsou manželka a vodka,“ doplňuje ji Jakub Žáček.
I když se před natáčením moc neznali, stali se z nich velcí přátelé. „Dokonce jsme s mým skutečným manželem Tomášem uvažovali, že bychom Jakuba s sebou vzali na dovolenou,“ říká herečka, která je provdaná za Tomáše Jeřábka. Jakub jim totiž nedávno hlídal dítě a osvědčil se. Navíc je dobrý parťák.
V manželství je spokojená, protože představitel zlého bankéře v reklamě na jednu banku se do ničeho doma nehrne, což je v jistém smyslu pro jejich vztah požehnáním. „Tomáš má takový sympatický rys, že mu nic nevadí. Je kliďas, takže vytváří pohodu. Já tvrdím, že je trošku líný, ale ona je to docela pozitivní vlastnost, protože neprudí. Ale když už se hodně rozzlobím, je schopný zavolat nejdražšího řemeslníka, aby udělal, co je potřeba,“ vypráví Halka.
Přesto spolu z preventivních důvodů chodí na párovou terapii. „Jsou věci, o kterých je dobré si popovídat v neutrálním prostředí. Vždycky jsme tam klidnější, protože je u toho psycholog, který sice moc nemluví, ale už jeho přítomnost pomáhá. Já jsem dost hádavá, štěkám a tam jsem schopná mluvit o věcech bez velkých emocí,“ prozrazuje herečka.
S Jeřábkem se skvěle doplňují, protože nejen že je Halka temperamentní, ale v mnoha ohledech velmi schopná. Stejně jako její Jadwiga v Kamarádech. „Líbí se mi, jak je podnikavá. Myslím, že kdyby za to dostali s Jackem peníze, klidně by se přes noc naučili hrát písničku na kytaru. Je mi nesmírně sympatické takové to neustálé přizpůsobování se tomu, co je potřeba. Přitom oba mají na krku kříž, jsou věřící, takže do nějaké velké černoty by nešli,“ říká herečka a naráží na známou schopnost Poláků poradit si v každé situaci.
Sama se v minulosti protloukala taky všelijak. Když se jí narodil první syn, odcestovala z Německa, kde vyrůstala s matkou a nevlastním otcem Karolem Sidonem, pozdějším pražským rabínem, do tehdejšího Československa. „Začala jsem v Praze studovat školu a potřebovala peníze, tak jsem se postupně naučila různé práce,“ vysvětluje.
Mimo jiné čistila fasády domů. Nikdy víc se jí ale tato zkušenost v životě nehodila. „Barák nemáme, ale občas si doma sama vymaluju, protože bydlíme v tak malém bytě, že pozvat tam malíře by bylo složité. Museli bychom jim vyklidit prostor, což nejde. Takže já maluju tak, že se nejprve pustím do jedné stěny, a když ji dokončím, přestavím nábytek, začnu natírat druhou a tak dále,“ vypráví.
Starší syn Alan má už pětatřicet let. Léta pracoval u izraelských aerolinek, pak pro židovskou obec. Teď žije v Česku, pořídil si food truck a uvažuje, co dál. „Díky tomu, že žil dlouho v zahraničí, má schopnost rychle se přizpůsobit novému místu, zorientovat se a domluvit,“ říká Halka. „Ale tím, že se chce asi usadit, bude nucen změnit trochu svoje návyky. Jak bydlel pořád po hotelech, všude měl vždycky ustláno a uklizeno, teď se to musí naučit dělat sám.“
S Tomášem Jeřábkem má sedmiletého Tea, kterého ale vychovává jinak, než kdysi Alana. „Je to i tím, že sama jsem jiná a v jiné situaci než tenkrát. Jsem starší, unavenější a pomáhá mi manžel i naše rodiny. Kdežto, když jsem měla Alana, byla jsem na to hodně sama,“ vzpomíná. „Tím pádem jsem na něj byla daleko přísnější. Někdy jsem ho musela brát s sebou i do práce. Tehdy nebyly tablety ani mobily, tak si vzal knížku a četl si. Ale v něčem to bylo i pozitivní.“
„Teo se narodil do úplně jiné situace, jsme na tom finančně mnohem líp, můžeme si zaplatit i profesionální chůvu, když je potřeba, ale stejně ho začínám s sebou občas vodit i na akce, kam jsem brávala Alana víceméně z nutnosti. Protože i pro Tea je důležité dostat se do divadla a vidět svoji maminku v jiné pozici než doma, kde je jenom pro něj. Je dobré, aby poznal, že mám svoji práci a kolegy, se kterými občas musím řešit důležité věci,“ vypráví.
Díky kočovnému životu se naučila cizí jazyky. Ovšem nikoliv polštinu. „Jakub mluví polsky líp než já, protože má chalupu v pohraničí. Já se perfektně domluvím anglicky a německy, ale zrovna polština, i když je češtině tak blízká, mi do hlavy moc neleze,“ přiznává.
7. února 2023