Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

Autor:
V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a Jakub je prý v soukromí stejně líný jako Jacek.
Halka Jeřábek Třešňáková a Tomáš Jeřábek (2024)

Halka Jeřábek Třešňáková a Tomáš Jeřábek (2024) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Halka Jeřábek Třešňáková a Jakub Žáček (31. července 2025)
Tomáš Jeřábek a jeho manželka Halka Jeřábek Třešňáková
Halka Jeřábek Třešňáková na udílení cen Český lev (Praha, 9. března 2024)
Halka Jeřábek Třešňáková a Jakub Žáček v seriálu Kamarádi (2024)
27 fotografií

„Ráda se maluje, trošku nevkusně a nosí prapodivné hřebeny ve vlasech. Je taková drsňačka, ale mně je ta osoba velmi sympatická,“ říká Halka Jeřábek Třešňáková o své postavě.

„Já se tvářím jako hlava našeho byznysu, ale kdyby nebylo Jadwigy, skončil bych špatně. Mými koníčky jsou manželka a vodka,“ doplňuje ji Jakub Žáček.

I když se před natáčením moc neznali, stali se z nich velcí přátelé. „Dokonce jsme s mým skutečným manželem Tomášem uvažovali, že bychom Jakuba s sebou vzali na dovolenou,“ říká herečka, která je provdaná za Tomáše Jeřábka. Jakub jim totiž nedávno hlídal dítě a osvědčil se. Navíc je dobrý parťák.

Jakub Žáček a Halka Jeřábek Třešňáková v seriálu Kamarádi (2024)

V manželství je spokojená, protože představitel zlého bankéře v reklamě na jednu banku se do ničeho doma nehrne, což je v jistém smyslu pro jejich vztah požehnáním. „Tomáš má takový sympatický rys, že mu nic nevadí. Je kliďas, takže vytváří pohodu. Já tvrdím, že je trošku líný, ale ona je to docela pozitivní vlastnost, protože neprudí. Ale když už se hodně rozzlobím, je schopný zavolat nejdražšího řemeslníka, aby udělal, co je potřeba,“ vypráví Halka.

Přesto spolu z preventivních důvodů chodí na párovou terapii. „Jsou věci, o kterých je dobré si popovídat v neutrálním prostředí. Vždycky jsme tam klidnější, protože je u toho psycholog, který sice moc nemluví, ale už jeho přítomnost pomáhá. Já jsem dost hádavá, štěkám a tam jsem schopná mluvit o věcech bez velkých emocí,“ prozrazuje herečka.

S Jeřábkem se skvěle doplňují, protože nejen že je Halka temperamentní, ale v mnoha ohledech velmi schopná. Stejně jako její Jadwiga v Kamarádech. „Líbí se mi, jak je podnikavá. Myslím, že kdyby za to dostali s Jackem peníze, klidně by se přes noc naučili hrát písničku na kytaru. Je mi nesmírně sympatické takové to neustálé přizpůsobování se tomu, co je potřeba. Přitom oba mají na krku kříž, jsou věřící, takže do nějaké velké černoty by nešli,“ říká herečka a naráží na známou schopnost Poláků poradit si v každé situaci.

Halka Jeřábek Třešňáková s manželem Tomášem Jeřábkem a synem Teem (2022)

Sama se v minulosti protloukala taky všelijak. Když se jí narodil první syn, odcestovala z Německa, kde vyrůstala s matkou a nevlastním otcem Karolem Sidonem, pozdějším pražským rabínem, do tehdejšího Československa. „Začala jsem v Praze studovat školu a potřebovala peníze, tak jsem se postupně naučila různé práce,“ vysvětluje.

Mimo jiné čistila fasády domů. Nikdy víc se jí ale tato zkušenost v životě nehodila. „Barák nemáme, ale občas si doma sama vymaluju, protože bydlíme v tak malém bytě, že pozvat tam malíře by bylo složité. Museli bychom jim vyklidit prostor, což nejde. Takže já maluju tak, že se nejprve pustím do jedné stěny, a když ji dokončím, přestavím nábytek, začnu natírat druhou a tak dále,“ vypráví.

Starší syn Alan má už pětatřicet let. Léta pracoval u izraelských aerolinek, pak pro židovskou obec. Teď žije v Česku, pořídil si food truck a uvažuje, co dál. „Díky tomu, že žil dlouho v zahraničí, má schopnost rychle se přizpůsobit novému místu, zorientovat se a domluvit,“ říká Halka. „Ale tím, že se chce asi usadit, bude nucen změnit trochu svoje návyky. Jak bydlel pořád po hotelech, všude měl vždycky ustláno a uklizeno, teď se to musí naučit dělat sám.“

Halka Jeřábek Třešňáková s manželem Tomášem Jeřábkem na předávání Českých lvů (březen 2024)

S Tomášem Jeřábkem má sedmiletého Tea, kterého ale vychovává jinak, než kdysi Alana. „Je to i tím, že sama jsem jiná a v jiné situaci než tenkrát. Jsem starší, unavenější a pomáhá mi manžel i naše rodiny. Kdežto, když jsem měla Alana, byla jsem na to hodně sama,“ vzpomíná. „Tím pádem jsem na něj byla daleko přísnější. Někdy jsem ho musela brát s sebou i do práce. Tehdy nebyly tablety ani mobily, tak si vzal knížku a četl si. Ale v něčem to bylo i pozitivní.“

„Teo se narodil do úplně jiné situace, jsme na tom finančně mnohem líp, můžeme si zaplatit i profesionální chůvu, když je potřeba, ale stejně ho začínám s sebou občas vodit i na akce, kam jsem brávala Alana víceméně z nutnosti. Protože i pro Tea je důležité dostat se do divadla a vidět svoji maminku v jiné pozici než doma, kde je jenom pro něj. Je dobré, aby poznal, že mám svoji práci a kolegy, se kterými občas musím řešit důležité věci,“ vypráví.

Díky kočovnému životu se naučila cizí jazyky. Ovšem nikoliv polštinu. „Jakub mluví polsky líp než já, protože má chalupu v pohraničí. Já se perfektně domluvím anglicky a německy, ale zrovna polština, i když je češtině tak blízká, mi do hlavy moc neleze,“ přiznává.

7. února 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a...

18. srpna 2025

Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro...

18. srpna 2025

Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Premium

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi...

17. srpna 2025

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.

17. srpna 2025  10:04

Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

Sedmnáctiletá Sunday Rose, dcera herečky Nicole Kidmanové a zpěváka Keitha Urbana, se objevila na své první módní obálce. Je tváří srpnového čísla magazínu Nylon. Začínající modelka v rozhovoru...

17. srpna 2025  9:17

Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou...

17. srpna 2025

Oskárek nás semkl víc než manželství, říká Babišová o vztahu s Bartošem

„Malého hlídá tatínek, takže je v nejlepších rukou,“ hlásila Martina Babišová na party TV Nova. Kryštof Bartoš prý do role pečujícího otce vplul úplně přirozeně. „Je to strašně krásné,“ popisuje...

17. srpna 2025

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

16. srpna 2025

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo, ukázala prsa po modelaci

Barbora Deméterová (23) zhubla během své účasti v pořadu Extrémní proměny během jednoho roku celkem 56 kilo. Na sociálních sítích se nyní svěřila svým sledujícím s tím, že si nechala udělat modelaci...

16. srpna 2025  12:18

Nedovoluji si stárnout, říká ve svých 56 letech zpěvačka Mariah Carey

Mariah Carey je americká zpěvačka, textařka, hudební producentka a herečka, jejíž jméno každoročně pravidelně zaznívá v období Vánoc ve spojitosti s jejím největším hitem All I Want For Christmas Is...

16. srpna 2025  9:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

16. srpna 2025

Romské dítě není horší než bílé, říká zpěvák Jan Bendig o plánované adopci

Zatím má jenom psy, ale do budoucna by si přál dítě. „To je u nás doma nekonečné téma. Chtěl bych mít jedno vlastní a jedno adoptované. Ale je to otázka času, možná za pět let,“ říká v rozhovoru pro...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.