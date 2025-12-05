Halina Pawlowská výrazně zhubla. Omládla jste, vypadáte jak Hybnerová, píší jí

Halina Pawlowská (70) překvapila letos fanoušky i širokou veřejnost svou výraznou proměnou. Z fotografií a videí, která dává spisovatelka a moderátorka na sociální sítě je patrné, že znatelně zhubla. Lidé ji chválí, je podle nich skvělé, že známá osobnost jde příkladem a je motivací pro ostatní ženy.
Proměna okamžitě vyvolala řadu reakcí – lidé v komentářích obdivují novou vizáž, podle většiny sledujících to Halině Pawlowské nyní opravdu mimořádně sluší. Mnozí sledující píší, že vizuálně omládla o desítky let, mnohé rozesmál lajkovaný komentář o tom, že vzhledově teď připomíná herečku Vandu Hybnerovou.

Spisovatelka sama uvedla, že úbytek váhy nepřišel jako výsledek radikální diety nebo moderních hubnoucích trendů. Podle jejích slov se na změně její postavy podepsaly zdravotní komplikace, které v posledním roce řešila. Na podzim 2024 bojovala s nemocí. Na konci března pak pro Magazín DNES přiznala, že je v rekonvalescenci.

Uvedla, že několik kilogramů shodila přirozeně během zotavování a nejedná se o žádný plánovaný proces. „Tři týdny jsem ležela na ARO, všechny sestřičky tam byly moc hodné,“ prozradila později ve svém pořadu Omeletky v rozhlase, s tím, že přišla o dech a stále se potýká s následky plicního kolapsu.

Hubenější Halina Pawlowská pozdravila fanoušky. Ti spekulují o Ozempicu

„Jak mě na podzim skolila nemoc, tak se u mě od té doby všechno točí kolem zdraví. Přála bych si, abych se už cítila úplně dobře a nemusela si uvědomovat, že mému organismu zatím pořád ještě něco chybí,“ řekla v jednom z rozhovorů letos na jaře.

Veřejnost spekuluje, zda za velkou proměnou nestojí také úprava jídelníčku a celková změna životního stylu, protože Pawlowská podle nich na fotografiích působí nejen štíhleji, ale také mnohem vitálněji a odpočatěji. Někteří komentující naznačují i pravděpodobnost užívání injekcí na hubnutí, což spisovatelka nepotvrdila.

Reakce fanoušků jsou převážně nadšené. Na sociálních sítích se objevuje mnoho komentářů, které Halinu vyzdvihují za její pozitivní energii a přístup. Známá spisovatelka oslaví v březnu 71. narozeniny, které by jí však tipoval jen málokdo. Podle mnohých vypadá nyní lépe než kdykoli v posledních letech, pro některé se její proměna stala motivací a inspirací, že i ve zralejším věku se dá cítit a vypadat skvěle.

Halina Pawlowská je česká spisovatelka, scenáristka, publicistka a moderátorka, známá svým výrazným humorem, nadsázkou a osobitým pohledem na vztahy i každodenní život.

Proslavila se televizním pořadem Banánové rybičky, řadou fejetonů a úspěšnými knihami jako Díky za každé nové ráno, Hroší láska nebo Ať žije život!. Podílela se také na scénáři k filmu Díky za každé nové ráno, za který získala Českého lva. Pawlowská patří dlouhodobě mezi nejčtenější české autorky.









