Zjistila jsem, že na otce bylo skutečně nasazeno 29 agentů, říká Pawlowská

„Každý Čech si myslí, že Hucul je kůň. Ale Huculové jsou etnikum, měli koně, a ti koníci byli takoví temperamentní a sváželi z lesů dřevo. A my je tady teď chováme a snažíme se je zachránit, ale oni se jmenujou podle toho etnika,“ vysvětlila Halina Pawlowská v Show Jana Krause.

Moderátorovi také dala zapravdu v tom, že Ukrajinci byli vždy nespravedlivě obviňováni z nacionalismu, přestože si jen chtěli vytvořit svůj vlastní stát. „Ano, odjakživa to tak bylo. Můj otec vždycky chtěl, abych byla jako Lesja Ukrajinka, to byla jejich básnířka, a ta už v roce 1905 byla stíhaná a zavřená proto, že je nacionalistka. A moje teta byla v gulagu a můj strýc taky. A teta byla v gulagu jen proto, že na maturitním tablu měla její třída košilky s huculskou výšivkou,“ doplnila na vysvětlenou.

Se smíchem dodala, že u nich doma byla důležitá jen svoboda Ukrajiny. „Nic jinýho se u nás neřešilo. Nikdy. Já kdybych si domů přivedla fotbalovou jedenáctku v noci, tak je to všem jedno,“ řekla.

Právě tyto autobiografické prvky se objevují ve zmiňovaném filmu Díky za každé nové ráno. „Já jsem si o mém otci vždycky myslela, že je úplný magor. Vždycky k nám někdo přišel, otec se na něj tak přemýšlivě podíval, a pak říká: To je agent. A já jsem si zvykla vůbec se nevyjadřovat. Věděla jsem, že se z domova nesmí vynést nic,“ vzpomínala Halina Pawlowská.

Přiznala však, že je ráda, že dnes možná lidé začínají lépe rozumět tomu, o co jejímu tatínkovi šlo. „Vždycky se mě každý ptá, co by tomu řekl táta, kdyby byl na živu, a jestli by byl v šoku z toho, co se odehrává. A já říkám, ne, můj otec by říkal: Já jsem vám to říkal!“ dodala s tím, že i ona sama na spoustu věcí, které se u nich doma řešily, přichází až nyní. „Když teď čtu o historii, tak to teprve začínám chápat. Já jsem vůbec nevěděla, co se u nás odehrává. A taky teprve později, když jsem se dostala k materiálům, jsem zjistila, že na mého otce bylo skutečně nasazeno 29 agentů.“