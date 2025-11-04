Když mi bylo deset, musela jsem vypít deci vodky, vzpomíná Halina Pawlowská

Spisovatelka Halina Pawlowská (70) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala na svého otce, který jí už v deseti letech podal alkohol. Promluvila také o svých dětech a vnukovi, kteří jsou „hubení a hluční.“

„U nás doma jsou všichni hubení. Když byly děti malé, a já je vodila k lékaři, tak jsem vždy stála na prahu té ordinace a volala: Paní doktorko, já jim to nejím!“ vzpomíná Pawlowská.

„Dcera je hubená, ale dokáže být nesmírně hlučná. Bydlí pode mnou a těmi svými padesáti kily dokáže způsobit, že mám pocit, že tam má nějakou armádu, která pochoduje z místnosti do místnosti. Ona ten hluk vytváří na několika místech najednou. Je rychlejší než vítr a dupe tam šíleně,“ prozradila Pawlowská na svou dceru Natálii, která bydlí o patro níž se čtrnáctiletým synem Hugem.

„Vnuk je po ní taky hubený a ten když přichází do domu, to je jako kdyby dům zasáhla tlaková vlna. Ten dům se úplně chvěje a skučí,“ popsala Pawlowská.

Hugo je synem grafika Tomáše Břínka, který pod zkratkou TMBK vydává satirické koláže. Smysl pro humor tak zdědil z matčiny i otcovy strany. „Má veliký smysl pro humor, ale dost zlomyslný,“ říká Pawlowská. „Dávala jsem si pleťovou masku a řekla mu, že si ji dávám, abych byla krásná. Když jsem ji sundávala, zeptal se: Babi, ty to vzdáváš?“ vzpomíná spisovatelka, která v jeho věku byla velkou čtenářkou.

TMBK bude mít druhé dítě. S tímhle projektem mi pomáhá moje holka, oznámil

„Vždycky jsem se těšila na víkend, jak si budu číst a k tomu budu jíst chleba s marmeládou nebo s hořčicí. To, jak vypadám, je důkaz, že jsem toho přečetla hodně,“ říká Pawlowská.

Její vztah ke knihám ovlivnil i její otec, který dceři dopřával literaturu bez omezení. „Nikdy ho nenapadlo, že jsou knihy, které nejsou vhodné pro děti. Když jsem v jedenácti přečetla Nanu (román francouzského spisovatele Émila Zoly o prostitutce - pozn. red.), maminka zbystřila, ale otec řekl: No a co, je to příběh ženy,“ popisuje Pawlowská.

Halina Pawlowská a Milan Šteindler

Její otec byl výrazná osobnost a choval se k ní spíš jako k dospělé. „Když mi bylo deset, musela jsem vypít deci vodky, sníst kus špeku a přikousnout feferonku. A pak jsem mohla být ten správný kozák,“ vzpomíná Pawlowská.

V současné době spisovatelka pracuje s Milanem Šteindlerem na nové divadelní verzi pokračování slavného příběhu Vrať se do hrobu: „Píšeme to online a postupujeme pomalu. S tím nápadem přišla Klára Pollertová Trojanová, která mi jednou zavolala a řekla, že by v tom chtěla hrát,“ vysvětlila Pawlowská.

