Banánové rybičky i vtipné rady. Halina Pawlowská slaví sedmdesátiny

Pražská rodačka, rodným jménem Kločureková, pochází z ukrajinsko-české rodiny. Po gymnáziu vystřídala několik krátkodobých zaměstnání, v letech 1976 až 1981 studovala dramaturgii a scenáristiku na FAMU, kde absolvovala scénářem Sardinky aneb život jedné rodinky a prací Geneze jedné komedie. V 80. letech byla ve svobodném povolání a jako scenáristka spolupracovala s redakcí zábavných pořadů Československé televize.

S rodiči. „Nebyla jsem z focení odvázaná, což mi zůstalo.”

Cestu k popularitě začala Pawlowská v devadesátých letech, kdy natáčela pro Českou televizi pořad Zanzibar, V žitě, později Žito. Později si televizní diváci oblíbili její talkshow Banánové rybičky, které několik let patřilo k nejoblíbenějším televizním pořadům. Třikrát získalo diváckou cenu TýTý.

Počátkem 90. let začala pracovat jako novinářka, nejprve v deníku Metropolitan a později v deníku Telegraf. Sedm let byla šéfredaktorkou společenského časopisu Story, v roce 2001 založila vlastní časopis Šťastný Jim, který řídila až do roku 2005. Poté krátce vydávala časopis Halina TD, později Halina, v roce 2006 založila časopis Glanc.

Pawlowská je také plodnou spisovatelkou. První novelu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci publikovala v týdeníku Vlasta. Napsala přes 30 knih (dále například Díky za každé nové ráno, Proč jsem se neoběsila, Ať zešílí láskou), většinou populárních próz na pomezí povídky a fejetonu. V minulých letech patřila k nejprodávanějším českým autorkám. Své literární postřehy charakterizuje jako fragmenty ze života. Loni vydala sbírku povídek s názvem ...a přeskočila jiskra.

V roce 1994 získala Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno. Objevila se v menších rolích i v několika filmech, například ve snímku Vrať se do hrobu! (1989), na jehož scénáři se také spolupodílela, či v seriálech Doktoři z Počátků, Ohnivý kuře a Zoo.

Natáčení. V New Yorku točila cyklus o cestování. „Kdybych si nasadila na hlavu třeba medvěda, všem to bylo fuk.”

Halina Pawlowská, která v roce 2013 ovdověla, má dvě děti, Natálii a Petra.

Loni bojovala se zdravotními problémy. Na podzim jí selhaly plíce a několik týdnů musela ležet v nemocnici. Kvůli potížím se zdravím musela také přestat natáčet primácký seriál Zoo. „Stále trochu lapám po dechu,“ řekla letos v lednu a podle Blesku doma musela nosit i nadále kyslíkovou masku.

Už předtím měla těžký průběh covidu a když se vyléčila, okomentovala to s humorem sobě vlastním. „Mám radu, kterou jsem vymyslela už před časem, ale nějak se mi zdá čím dál aktuálnější: Užívejte radostí jako diví, dokud jste živí!“ prohlásila v roce 2021.