Hubenější Halina Pawlowská pozdravila fanoušky. Ti spekulují o Ozempicu

„Miláčkové, pište příběhy! Přečtu je na Dvojce v Omeletkách. Tři nejlepší texty dostanou audioknížku Díky za každé nové ráno. Podpořte svou tvorbou mou teorii, že co Čech, to Němcová!,“ napsala Halina Pawlowská na Facebooku k fotce s audioknihami.

Na snímku je vysmátá a v obličeji viditelně pohublá. Sledující v komentářích jí chválí za nový vzhled a někteří by ji prý ani nepoznali. „To jako fakt není fotka za mlada? No to je potom pecka,“ napsala jedna fanynka.

„Já bych vás na první dobrou nepoznala. Až podle očí... sluší vám to,“ dodala další.

Našli se ovšem i takoví, podle nichž moderátorka a spisovatelka zhubla díky Ozempicu. „Všichni, co takhle hubnou, mají tzv. ‚Ozempic Face‘. Rychle zhubnou ve tváři, až je v některých případech těžko poznáte. Halina má ‚Ozempic Face‘,“ míní jedna ze sledujících.

Pawlowská se ke komentářům nevyjádřila. Ještě na konci března pro Magazín DNES přiznala, že je v rekonvalescenci. Předtím ležela na jipce, protože na podzim 2024 bojovala s nemocí.

„Jak mě na podzim skolila nemoc, tak se u mě od té doby všechno točí kolem zdraví. Proto když se ptáte na dárek, hned mě napadá, že bych si přála, abych se už cítila úplně dobře a nemusela si uvědomovat, že mému organismu zatím pořád ještě něco chybí,“ řekla na otázku, co by si přála za dárek ke kulatinám, které oslavila letos 21. března.