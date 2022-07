Zdatný a zvědavý člověk by se mnou nevydržel, říká Halina Pawlowská

Kdy jste poprvé vyjela v létě do ciziny?

V šesté třídě jsem byla od školy dva měsíce v NDR u berlínských jezer, chodila jsem totiž do třídy s rozšířeným jazykovým vyučováním. Dostala jsem se do lakomé německé rodiny velice přísného pana ředitele školy, kde jsem dost trpěla.

Trpěla?

Vůbec mi tam nechutnalo, bylo to úplně příšerné. Když jsem přijela, já a jeho dvě dcery jsme dostaly k snídani veliký tác. Měla jsem pocit, že je na něm všechno – máslo, sýr, salám, paštika, jogurt, bábovka... Prostě hody, které mě okouzlily. Jenže tác se celý týden nedoplňoval. Na začátku si člověk bral to nejlepší a na konci týdne tam už zůstávaly jenom zbytky.