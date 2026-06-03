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Halina Pawlowská promluvila o kolapsu plic. Cítila jsem se v poslední fázi, říká

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  9:51
Spisovatelka Halina Pawlowská (71) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o vážném zdravotním problému, který ji před dvěma lety málem stál život. Zkolabovaly jí plíce.
Halina Pawlowská

Halina Pawlowská | foto: Instagram

Halina Pawlowská
Halina Pawlowská se svými psy
Halina Pawlowská a Karel Czaban
Halina Pawlowská
53 fotografií

„Byl to plicní kolaps. Měla jsem v krvi hodně kysličníku uhličitého a nevydechovala jsem zplodiny. Byla jsem otrávená,“ řekla v podcastu spisovatelka.

„Šlo o život. Uvědomila jsem si, že člověk nikdy neví, děkuji za každé nové ráno,“ říká Pawlowská, která se přesnou příčinu kolapsu plic nikdy nedozvěděla. Lékaři ho přisuzují postcovidovému syndromu.

Z nemocnice s humorem. Smích je jediná cesta ze zoufalství, říká Halina Pawlowská

„Vždycky jsem si vzpomněla, jak moje matka říkala, že člověk se rodí sám a sám umírá, takže jsem se možná už cítila v té poslední fázi, tak jsem byla hodně mlčenlivá,“ vzpomíná Pawlowská na dobu, kdy ztratila svou pověstnou výřečnost.

„V nemocnici mi říkali, že jsem hrozně tichá. A ani doma jsem pak moc nemluvila. Najednou jsem nevěděla, co důležitého říkat. Nejdůležitější byl pro mě v tu chvíli můj zdravotní stav, ale to jsem neřešila, protože jsem byla v rukou odborníků, takže já jsem neměla co říkat,“ popsala spisovatelka.

Halina Pawlowská
Halina Pawlowská
Halina Pawlowská se svými psy
Halina Pawlowská a Karel Czaban
53 fotografií

Její přítel Karel Czaban potom na akce, kam ji doprovázel, bral kyslíkový koncentrátor, který může pomoci s dechem a Pawlowská si dává pozor, aby nechodila mezi lidi v období respiračních chorob. Postupně už ale nabrala energii a plánuje dokončit novou knihu.

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