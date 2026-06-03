„Byl to plicní kolaps. Měla jsem v krvi hodně kysličníku uhličitého a nevydechovala jsem zplodiny. Byla jsem otrávená,“ řekla v podcastu spisovatelka.
„Šlo o život. Uvědomila jsem si, že člověk nikdy neví, děkuji za každé nové ráno,“ říká Pawlowská, která se přesnou příčinu kolapsu plic nikdy nedozvěděla. Lékaři ho přisuzují postcovidovému syndromu.
|
Z nemocnice s humorem. Smích je jediná cesta ze zoufalství, říká Halina Pawlowská
„Vždycky jsem si vzpomněla, jak moje matka říkala, že člověk se rodí sám a sám umírá, takže jsem se možná už cítila v té poslední fázi, tak jsem byla hodně mlčenlivá,“ vzpomíná Pawlowská na dobu, kdy ztratila svou pověstnou výřečnost.
„V nemocnici mi říkali, že jsem hrozně tichá. A ani doma jsem pak moc nemluvila. Najednou jsem nevěděla, co důležitého říkat. Nejdůležitější byl pro mě v tu chvíli můj zdravotní stav, ale to jsem neřešila, protože jsem byla v rukou odborníků, takže já jsem neměla co říkat,“ popsala spisovatelka.
Její přítel Karel Czaban potom na akce, kam ji doprovázel, bral kyslíkový koncentrátor, který může pomoci s dechem a Pawlowská si dává pozor, aby nechodila mezi lidi v období respiračních chorob. Postupně už ale nabrala energii a plánuje dokončit novou knihu.