Opilý a s kokainem. Jsem zděšen sám sebou, říká o zatčení hrdina Šestého smyslu

Naďa Konvalinková se čtrnáct dní nemyla v naději, že se vyléčí

Říká, že co člověk do vesmíru pošle, to se mu vrátí. Proto myslí jenom pozitivně. Ale má i radu, jak zvrátit situaci, pokud jste si ve slabé chvilce připustili nějaké obavy. „Musí se to zažehnat....