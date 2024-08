Byli jsme si opravdu blízcí, vzpomíná na Bruce Willise hvězda Šestého smyslu

Dnes šestatřicetiletý Osment si svou průlomovou roli zahrál v roce 1999 po boku Bruce Willise. Psychologický thriller režiséra M. Night Shylamalana si vysloužil nominace na Oscary, Zlaté glóby a ceny Cechu filmových herců. Osmentovi bylo tehdy pouhých jedenáct let.

Během rozhovoru, který poskytl webu ET u příležitosti slavnostní premiéry svého nejnovějšího filmu Tiché znamení, se Osment nechal slyšet, že mu občas připadá, jako by to všechno bylo včera. „Mám to ve velice živé paměti,“ říká. „Byla to velice náročná role a úplně nový, intenzivní zážitek.“

Haley Joel Osment a Bruce Willis ve filmu Šestý smysl (1999)

Každodenní realitu natáčení si prý dodnes pamatuje velice dobře, a stejně tak i dobu, která následovala po uvedení filmu dne 6. srpna 1999. „Pamatuju si, že ten víkend jsme s tátou vyrazili do trafiky pro noviny, abychom se podívali na čísla. Prostě úplně jiná doba,“ vzpomíná.

Se starším hereckým kolegou Brucem Willisem, který poslední dobou zažívá těžké časy kvůli frontotemporální demenci, si velice rozuměl. „Byli jsme si opravdu blízcí. Pracovalo se s ním skvěle a já byl hrozně vděčný, že jsem tuhle příležitost dostal. Že jsem měl možnost osobně poznat chlápka, který byl doslova ztělesněním filmové hvězdy, a zároveň moc příjemného člověka,“ prohlásil.

V novém filmu Tiché znamení hraje s herci jako Channing Tatum, Naomi Ackie, Christian Slater, Geena Davisová, Kyle MacLachlan a další. Snímek je režisérským debutem herečky Zoë Kravitzové – ve spolupráci s E.T. Feigenbaumem – a do kin vstoupil 23. srpna 2024.