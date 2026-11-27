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Modelka Hailey Bieberová nafotila odvážnou kampaň. Kolekce se rychle vyprodává
Manželka zpěváka Justina Biebera se objevila na obálce francouzské verze časopisu Vogue v červené podprsence a černých kalhotkách. V časopisu se pak objevil i černobílý snímek, na němž je zcela nahá.
V rozhovoru promluvila modelka o své značce Rhode, kterou se jí podařilo loni prodat po pouhých třech letech na trhu za miliardu dolarů. Dle jejích slov to byla nejnižší částka, jakou si stanovila už na začátku svého podnikání.
„Věřím v bláznivý optimismus, ten trochu šílený optimismus, který spočívá v přesvědčení, že všechno je možné – a který nesnese, když mu někdo odporuje! Navíc jsem dlouhou dobu propůjčovala svou tvář a jméno různým značkám a mohla jsem posoudit dopad svého zapojení, což mi dodalo sebevědomí, které jsem potřebovala k založení značky Rhode,“ vysvětlila.
„Netušila jsem, že to bude mít tak velký ohlas. Ať už jakkoli sníte o tom, že oslovíte co nejvíc lidí, nic není nikdy zaručeno,“ říká modelka. Uvědomuje si, že díky své slávě měla startovní pozici snazší, ale sláva s sebou přináší i předsudky a přitahuje lidi, kteří se vás snaží využít.
„Rozvoj značky Rhode byl neocenitelný zejména díky spolupracovníkům, často přátelům, s nimiž jsem mohla diskutovat o svých nápadech, sdílet své myšlenky a především – kteří mi rozumějí a na které se mohu spolehnout,“ vysvětluje.
„Samozřejmě jsem byla i podvedena a měla jsem špatné zkušenosti s určitými lidmi. Ale daří se mi dobře! Odmítám strávit život očekáváním toho nejhoršího. To by jen podněcovalo mou úzkost a upřímně řečeno, té je ve světě už tak dost,“ dodala Bieberová.
Rhode prodala společnosti e.l.f. Beauty, pro níž to byla největší akvizice v historii. Ve firmě zůstala jako hlavní kreativní ředitelka, vedoucí inovací a strategická poradkyně.