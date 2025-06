Přestože se Hailey Bieberová na mateřství dlouho připravovala, porod pro ni byl mnohem náročnější, než čekala. Po osmnácti hodinách zdánlivě nekonečného porodu nastaly komplikace, kvůli kterým měla obavy o svůj život.

Nejtěžší pro modelku bylo poporodní krvácení, při němž ji napadlo, že by mohla zemřít. „Důvěřovala jsem lékařům, ale krve bylo opravdu hodně. Lidé umírají a člověk si v takové chvíli uvědomí, že by se to mohlo stát i jemu,“ přiznala.

Kromě fyzických obtíží se potýkala i s psychickou náročností poporodního období a musela se smířit se změnami, které prodělalo její tělo. „Musela jsem na sebe být hodná. Moje tělo se změnilo, ale už jsem se s tím smířila,“ dodala. Připustila ale, že vyrovnávání se s novou verzí sebe sama bylo pro ni velmi těžké, zvlášť když kolem ní kolovaly zvěsti o problémech v manželství.

Fanoušci měli obavy kvůli jejich kamenným výrazům na veřejnosti, a podle Haileyiných známých ji někteří dokonce vybízeli, aby Justina opustila kvůli jeho „nepřijatelnému“ chování. Zvěstím nepřidal ani moment z nedávného hokejového zápasu Toronta Maple Leafs, kdy Justin rozrušeně bušil do ochranného skla, zatímco Hailey vedle něj působila rozpačitě.

„Období po porodu je ten nejzranitelnější čas, kterým jsem kdy prošla, a učit se žít s novou verzí sebe sama je velmi těžké… A zároveň denně číst na internetu, že se rozvádíme, že nejsme šťastní – je to naprosto hrozné. Nedokážu to ani pořádně vysvětlit. Je to šílený život,“ okomentovala situaci modelka.