Mám ráda „čecháčkovství“, Vietnamci o sobě rádi přehánějí, říká Špetlíková

Její křestní jméno v překladu přeneseně znamená „tyrkysová řeka“. A podobně jako se korytem toku rychle žene voda, plynul herečce Ha Thanh Špetlíkové v poslední době hekticky i život jako takový. Proto si musela naordinovat pauzu. „Cítila jsem vyhoření, deprese, kdy už ráno nemůžete ani vstát, vše se mi hnusilo a přestávalo dávat smysl. Tak jsem odjela do USA,“ vysvětluje nedlouho poté, co se ze zahraničí vrátila zase zpátky do Prahy.

Máma mi dala na cestu seznam, co koupit. Stálo tam: dračí pijavice, schránky chroustů, různé bylinky a další podivnosti. Běhala jsem po trhu a vše nakupovala – připadala jsem si jako z Harryho Pottera.