Je divné předstírat, že ženy zamrzly v čase, říká o stárnutí Paltrowová

Paltrowová se pozastavila nad kulturním očekáváním, že by se ženy měly stárnutí bránit. „Myslím, že je to problém kultury. Není to náš problém. Coby ženy chceme být zdravé a stárnout. Představa, že bychom měly zamrznout v čase, je divná,“ řekla herečka a upozornila na dvojí metr v této problematice. Ženy jsou podle ní za stárnutí odsuzovány přísněji než muži.

Wellness guru vzdala hold hvězdám, které se stárnutí a jeho projevům nebrání. Třeba Andie MacDowellová, která si během pandemie přestala barvit vlasy. „Miluju, když slyším někoho jako Andie MacDowellovou s jejími krásnými šedivými kadeřemi mluvit o stárnutí,“ řekla Paltrowová.

Herečka, jejíž značka Goop vyrábí několik produktů proti stárnutí, v září 2022 uvedla, že se se svými vráskami smířila. „Přijímám to. Přijímám znaménka a povolující kůži, vrásky. Přijímám své tělo a opouštím potřebu být dokonalá, vypadat dokonale, vzdorovat gravitaci, vzdorovat logice, vzdorovat lidstvu. Přijímám svou lidskost,“ uvedla v eseji, kterou zveřejnila na webových stránkách své společnosti.

Gwyneth Paltrowová není jedinou hvězdou, která upozorňuje na sexistické dvojí standardy. Herečka Gabrielle Unionová před nedávnem udeřila na internetové trolly, kteří ji kritizovali za to, že je ve svých 50 letech „příliš stará“ na to, aby nosila tanga.