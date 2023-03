Začal soud s Paltrowovou. Srazila lyžaře a ujela, důchodce chce miliony

Gwyneth Paltrowová se v úterý 21. března dostavila spolu s advokátem k soudu v Utahu, kde čelí vážnému obvinění. V roce 2016 měla na svahu při lyžování v zimním středisku Deer Valley v Park City v Utahu srazit lékaře Terryho Sandersona, kterého tím vážně zranila. Místo aby mu poskytla první pomoc, z místa činu podle muže ujela.

Padesátiletá hollywoodská hvězda to popírá a Sandersona zažalovala s tím, že jedinou obětí je v tomto případě ona, protože on stál na místě, kde neměl co dělat. Advokát herečky v protižalobě uvedl, že viníkem srážky byl Terry Sanderson. Jeho klientka se prý po srážce ujistila, že je v pořádku, a proto odjela. Lékař až o několik let později začal tvrdit, že utrpěl vážná zranění s trvalými následky.

Sanderson žaloval slavnou hollywoodskou herečku v roce 2019 s tím, že v důsledku kolize stále trpí ztrátou radosti ze života a emočním stresem, a chtěl proto jako odškodné 3,1 milionu dolarů. Podle něj ho Paltrowová srazila kvůli nedbalosti.

Terry Sanderson u soudu s herečkou Gwyneth Paltrowovou (Utah, 21. března 2023)

„Tvrdě mě na sjezdovce srazila a způsobila mi tím poranění mozku. Měl jsem čtyři zlomená žebra a další vážná zranění,“ tvrdí šestasedmdesátiletý muž v žalobě. Za vážná fyzická zranění a trvalé následky nově požaduje odškodnění už jen ve výši tří set tisíc dolarů.

Gwyneth Paltrowová se všem obviněním brání. Podle herečky se lékař jen snaží zneužít jejího statusu celebrity a vysoudit na ní vysokou částku peněz.

„Mnoho vážných případů u soudů stojí kvůli přívalu nesmyslných žalob, jako je tato. Každému, kdo si pročte fakta o tomto případu, to musí být okamžitě jasné,“ řekl v minulosti mluvčí Paltrowové pro britský deník The Telegraph.

Herečka po Sandersonovi požaduje symbolický jeden dolar za způsobené škody a finanční částku, kterou vydala za služby právníka.

Paltrowová se spolu s advokátem dostavila v úterý k soudu v Park City v Utahu, kde začal výběr poroty pro občanskoprávní řízení. To má trvat osm dní a očekává se, že herečka bude v jeho průběhu sama vypovídat.

VIDEO: Herečku Paltrowovou zažaloval lékař za to, že ho srazila při lyžování na svahu, způsobila mu vážná zranění a ujela: