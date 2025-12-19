Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, která ve filmu hraje bývalou hvězdnou herečku, na příležitost oblékla přiléhavé černé dlouhé šaty, které zdůrazňovaly její štíhlou postavu. K outfitu přidala černé lodičky a vlasy měla volně rozpuštěné. Dcera Apple zvolila model ladící s matčiným a obě pózovaly bok po boku. Vlasy měla stažené do elegantního vysokého drdolu.
Syn Moses dorazil v šedém saku a modré košili. K outfitu přidal krémové kalhoty a pruhovanou kravatu. Celá trojice působila na červeném koberci uvolněně a v dobré náladě.
Přestože se Paltrowová a Martin rozvedli v roce 2014, nadále spolu vycházejí a společně se podílejí na výchově dětí. Herečka se v roce 2018 znovu vdala, tentokrát za scenáristu a producenta Brada Falchuka (54).
Hlavní roli ve snímku Marty Supreme Film ztvárnil Timothée Chalamet. Příběh je inspirovaný životem undergroundového hráče ping pongu v New Yorku 40. let.
Rodačka z Kalifornie se na premiéře se svým hereckým kolegou setkala. Chalamet dorazil celý v oranžové barvě, která se stala hlavním vizuálním motivem propagace filmu a kterou si herec sám vybral.