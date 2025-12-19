Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním manželem Chrisem Martinem (48).
Gwyneth Paltrowová, která ve filmu hraje bývalou hvězdnou herečku, na příležitost oblékla přiléhavé černé dlouhé šaty, které zdůrazňovaly její štíhlou postavu. K outfitu přidala černé lodičky a vlasy měla volně rozpuštěné. Dcera Apple zvolila model ladící s matčiným a obě pózovaly bok po boku. Vlasy měla stažené do elegantního vysokého drdolu.

Syn Moses dorazil v šedém saku a modré košili. K outfitu přidal krémové kalhoty a pruhovanou kravatu. Celá trojice působila na červeném koberci uvolněně a v dobré náladě.

Přestože se Paltrowová a Martin rozvedli v roce 2014, nadále spolu vycházejí a společně se podílejí na výchově dětí. Herečka se v roce 2018 znovu vdala, tentokrát za scenáristu a producenta Brada Falchuka (54).

Timothée Chalamet a Gwyneth Paltrowová v New Yorku na premiéře filmu Marty Supreme (16. prosince 2025)

Hlavní roli ve snímku Marty Supreme Film ztvárnil Timothée Chalamet. Příběh je inspirovaný životem undergroundového hráče ping pongu v New Yorku 40. let.

Rodačka z Kalifornie se na premiéře se svým hereckým kolegou setkala. Chalamet dorazil celý v oranžové barvě, která se stala hlavním vizuálním motivem propagace filmu a kterou si herec sám vybral.

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

