Paltrowová startuje na TikToku, ukázala záběry z postele, vany i vrtulníku

„Očividně jsem teď i na TikToku,“ napsala zakladatelka lifestylové značky Goop k videu, kterým svůj příchod na sociální síť oznámila. Příspěvek následně sdílela také prostřednictvím Instagram Stories.
Paltrowová sestříhala záběry z různých míst a dopravních prostředků. Natáčela se například v Paříži, Itálii, muzeu, na lodi, v helikoptéře nebo na palubě letadla. Před kamerou střídala nejen outfity a sluneční brýle, ale také angličtinu, francouzštinu a italštinu.
Do krátké montáže zařadila i několik nečekaných momentů. V jednom záběru leží v posteli a působí dojmem, že je nahoře bez, v jiném se natáčí během koupele ve vaně. Celé video si utahuje z její snahy natočit ideální první příspěvek na TikTok.
S přibývajícími pokusy herečka předstírá stále větší frustraci. Nakonec rozhodí rukama a se smíchem pronese: „Můžu už prosím natočit tenhle pod*laný TikTok?“
Přestože jde o premiéru na jejím osobním profilu, TikTok pro Paltrowovou není úplnou novinkou. Už dříve se objevovala ve videích zveřejňovaných na oficiálním účtu společnosti Goop, kde propagovala produkty své lifestylové značky.
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Pozornost vzbudila také před několika týdny v reklamní kampani Goop Beauty. V upoutávce natočené na louce plné divokých květin se před kamerou svlékla a nechala ze sebe sklouznout ručník. Následně se objevilo logo kosmetické značky.
Paltrowová založila Goop v roce 2008 původně jako newsletter, v němž čtenářům doporučovala například recepty, restaurace nebo tipy na cestování. Postupně z něj vybudovala rozsáhlou lifestylovou značku zaměřenou mimo jiné na kosmetiku, módu a produkty pro domácnost.
Herečka se proslavila filmy jako Sedm (1995), Emma (1996), Zamilovaný Shakespeare (1998) nebo sérií Iron Man. Za hlavní roli v Zamilovaném Shakespearovi získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon.