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Paltrowová startuje na TikToku, ukázala záběry z postele, vany i vrtulníku

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  9:09
Herečka Gwyneth Paltrowová (53) si založila osobní účet na TikToku a hned prvním příspěvkem vzbudila pozornost. Držitelka Oscara zveřejnila ironicky pojaté video z cest po Evropě. Nechybí v něm ani záběr z postele, kde působí, jako by byla nahoře bez, nebo scéna z vany.
Paltrowová pustila fanoušky také do koupelny. Ve vaně se natočila s brýlemi. (srpen 2026)
Součástí prvního videa byly i záběry z letu vrtulníkem. Paltrowová fanouškům nabídla pohled do svého soukromí. (srpen 2026)
Ve videu nechyběl ani jeden upravenější look. Paltrowová se před kamerou ukázala s rozpuštěnými vlasy a make-upem. (srpen 2026)
Gwyneth Paltrowová se nebála ukázat ani bez make-upu a přímo z postele. Na TikToku se představila sérií osobních záběrů. (srpen 2026)
116 fotografií

„Očividně jsem teď i na TikToku,“ napsala zakladatelka lifestylové značky Goop k videu, kterým svůj příchod na sociální síť oznámila. Příspěvek následně sdílela také prostřednictvím Instagram Stories.

Paltrowová sestříhala záběry z různých míst a dopravních prostředků. Natáčela se například v Paříži, Itálii, muzeu, na lodi, v helikoptéře nebo na palubě letadla. Před kamerou střídala nejen outfity a sluneční brýle, ale také angličtinu, francouzštinu a italštinu.

Do krátké montáže zařadila i několik nečekaných momentů. V jednom záběru leží v posteli a působí dojmem, že je nahoře bez, v jiném se natáčí během koupele ve vaně. Celé video si utahuje z její snahy natočit ideální první příspěvek na TikTok.

Gwyneth Paltrow @gwynethpaltrow

Apparently I’m on TikTok now

4. srpna 2026 v 9:35, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 9:35

S přibývajícími pokusy herečka předstírá stále větší frustraci. Nakonec rozhodí rukama a se smíchem pronese: „Můžu už prosím natočit tenhle pod*laný TikTok?“

Přestože jde o premiéru na jejím osobním profilu, TikTok pro Paltrowovou není úplnou novinkou. Už dříve se objevovala ve videích zveřejňovaných na oficiálním účtu společnosti Goop, kde propagovala produkty své lifestylové značky.

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Pozornost vzbudila také před několika týdny v reklamní kampani Goop Beauty. V upoutávce natočené na louce plné divokých květin se před kamerou svlékla a nechala ze sebe sklouznout ručník. Následně se objevilo logo kosmetické značky.

Paltrowová založila Goop v roce 2008 původně jako newsletter, v němž čtenářům doporučovala například recepty, restaurace nebo tipy na cestování. Postupně z něj vybudovala rozsáhlou lifestylovou značku zaměřenou mimo jiné na kosmetiku, módu a produkty pro domácnost.

Herečka se proslavila filmy jako Sedm (1995), Emma (1996), Zamilovaný Shakespeare (1998) nebo sérií Iron Man. Za hlavní roli v Zamilovaném Shakespearovi získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon.

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