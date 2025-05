Gwyneth Paltrowová prozradila, jaké rady dává své dvacetileté dceři Apple Martinové a devatenáctiletému synovi Mosesovi Martinovi. Podle jejích slov je důležité nechat děti vyrůst tak, aby se staly tím, čím mají a opravdu touží být.

„Povzbuzuji své děti k tomu, aby byly vždy upřímné samy k sobě i ostatním a dělaly to, co jim připadá správné. Myslím, že všechny chyby, které jsem já osobně v životě udělala, se týkaly toho, že jsem se nechala přemluvit do něčeho, co jsem v podstatě nechtěla, nebo jsem se nechala naopak od něčeho odradit,“ vysvětluje herečka.

„Opravdu chci, i když s jejich rozhodnutími ne vždy souhlasím, aby byly děti upřímné k sobě samým a své individualitě. Dcera Apple má před sebou ještě jeden rok na vysoké škole, ale ono to uteče opravdu rychle. Sama pak uvidí, jakou cestou se bude chtít vydat. I když se svými dětmi často v mnohém nesouhlasím, jsem tu vždy pro ně,“ říká.

Rodačka z Los Angeles je také nevlastní matkou dvou dětí svého současného manžela Brada Falchuka. Ten má s bývalou manželkou Suzanne Bukinikovou syna Brodyho a dceru Isabellu.

Přestože má Paltrowová poměrně nabitý pracovní rozvrh, v poslední době se podle svých slov s dětmi vídala často. S dcerou Apple se potkává každý víkend a děti se vracejí domů ze studií. „Pro tento rok už ve škole skončili, takže se nemůžu dočkat, až spolu něco všichni podnikneme,“ prohlásila herečka.

S prvním manželem zpěvákem Chrisem Martinem ze skupiny Coldplay žili od roku 2003 do roku 2016. Se scenáristou Bradem Falchukem se Paltrowová seznámila v roce 2010, po osmi letech se vzali. Herečka v minulosti chodila například také s hereckým kolegou Benem Affleckem a byla zasnoubená s Bradem Pittem.