Gwyneth Paltrowová se zase svlékla. Polonahá herečka propaguje své svetry

Podobně odvážný způsob propagace zvolila už v červenci, kdy se nahá objevila ve sprše v reklamě na nový sprchový gel její značky Goop. Paltrowová tehdy vysvětlovala, že při jeho vývoji chtěla vytvořit uklidňující vůni s tóny černého pepře a zázvoru, která by vyhovovala ženám i mužům.
Zakladatelka lifestylové značky Goop se při propagaci svých produktů nebojí odhalit. V roce 2017 pózovala nahoře bez na obálce prvního tištěného časopisu Goop, kde byla pokrytá blátem. O pět let později natočila video ve sprše, kde ukazovala, jak používat její tělový krém a v roce 2023 pózovala nahoře bez při propagaci jejích džín.
Paltrowová nedávno také prozradila, jak vznikla jedna z jejích nejznámějších kampaní. Název svíčky This Smells Like My Vagina (v češtině Tohle voní jako moje vagína) prý původně vznikl jako vtip během spolupráce s parfumérem Douglasem Littlem.
„Mám totiž dost vulgární smysl pro humor,“ vysvětlila herečka. „Řekla jsem mu: No, tahle voní tak trochu jako moje vagína. Jen tak z legrace,“ popsala. On to ale jako vtip nepochopil a firma svíčku za téměř 1 600 korun pod daným názvem opravdu následně začala prodávat. Produkt se okamžitě vyprodal a stal se jedním z nejdiskutovanějších a nejúspěšnějších výrobků společnosti.
O tři roky později ho Goop přestal nabízet, protože podle Paltrowové začala kontroverze kolem názvu odvádět pozornost od ostatních aktivit značky.
Gwyneth Paltrowová je americká herečka a podnikatelka, která se proslavila především rolemi ve filmech Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love), za který získala Oscara, a později také jako Pepper Pottsová ve filmové sérii Iron Man a dalších snímcích Marvelu. V roce 2008 založila lifestylovou značku Goop.
V minulosti byla zasnoubená s hercem Bradem Pittem, s nímž se rozešla v roce 1997. V roce 2003 se provdala za frontmana skupiny Coldplay Chrise Martina. Mají spolu dvě děti, dceru Apple a syna Mosese. Manželé oznámili rozchod v roce 2014 a rozvedli se v roce 2016. O dva roky později si Paltrowová vzala scenáristu a producenta Brada Falchuka, s nímž žije dodnes.