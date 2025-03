Požáry v LA a menopauza mě přivedly k alkoholu, říká Gwyneth Paltrowová

„Teď jsem uprostřed toho všeho, takže jsem úplně rozhozená,“ přiznala Paltrowová. „Ale všimla jsem si, že moje symptomy jsou většinou pod kontrolou – dokud v lednu nezačal požár v LA a já si kvůli stresu začala pomáhat alkoholem,“ uvedla herečka.

Menopauza prý navíc dostala její tělo do stavu, který ještě nezná, zejména pokud jde o spánek. „Vždycky jsem byla ten typ, co dobře spí. Procházela jsem si opravdu těžkým obdobím. Byly noci, kdy mě úzkost doslova drtila. Budila jsem se a začala přemýšlet o každé chybě, kterou jsem kdy udělala, o každém člověku, kterému jsem ublížila, o každém špatném rozhodnutí. Byla jsem vzhůru i šest hodin. Bylo to šílené,“ prozradila.

„Nikdy v životě jsem úzkostí netrpěla. Najednou jsem ležela v posteli a cítila se přemožená. Je to pocit, který bych nikomu nepřála. Doufám, že se z toho pomalu dostávám,“ řekla při rozhovoru.

Herečku v podcastu doprovázela Dr. Mary Claire Haverová, specialistka na ženské zdraví a menopauzu, která ji ujistila, že to, co prožívá, je naprosto normální. „V perimenopauze tomu říkáme zóna hormonálního chaosu. Je to období plné nepředvídatelných změn, kdy je všechno rozhozené a naše mozky těžko zvládají tento chaos,“ prozradila specialistka.

Gwyneth Paltrowová uznala, že pro někoho, kdo dlouhodobě prosazuje zdravý životní styl a omezení alkoholu, to bylo těžké přiznání. „Teď skoro vůbec nepiji, možná jednu skleničku týdně, ale tehdy se mi symptomy úplně vymkly kontrole. Poprvé jsem si opravdu uvědomila, jaký to na mě mělo dopad. Během požárů jsem se ocitla v emočním kolotoči,“ uvedla.

V rozhovoru byla otevřená ohledně své zdravotní cesty spojené se středním věkem a stárnutím. I když popisuje stárnutí jako osvobozující proces, přiznává, že menopauza je náročná. Minulý rok sdílela, jak experimentovala s různými přístupy k zmírnění příznaků, jako je dieta, akupunktura a hormonální terapie. I přesto však přiznává, že i ženy, které se cítí připravené, mohou být šokovány fyzickou a emocionální náročností tohoto období.