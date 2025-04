Máloco je tak dráždivé jako macecha, říká Paltrowová. Lituje, že nemá víc dětí

„Můj táta Bruce Paltrow říkával, že jediné, čeho v životě litoval, je to, že si nepořídil víc dětí. A já už ho v tomhle docela dlouho chápu,“ říká.

Své dvě děti ve věku 19 a 20 let sdílí s bývalým manželem Chrisem Martinem, její ostatní ex-partneři však mají rodiny podstatně větší. Bývalý snoubenec Brad Pitt má s Angelinou Jolie šest dětí, zatímco její bývalý přítel Ben Affleck má se svou bývalou ženou Jennifer Garnerovou děti tři.

Brad Pitt a Gwyneth Paltrowová

Paltrowová zároveň však uznává, že je se svým životem mnohem spokojenější od chvíle, kdy se provdala za svého druhého manžela Brada Falchuka. Ten má s bývalou partnerkou také dvě děti, které jsou podobně staré jako ty Gwynethiny.

„V ideálním světě vztahy, z kterých vzešly děti, fungují navždy, a děti nikdy nezažijí rozchody, spojování rodin a tak podobně. V mnoha případech to tak ovšem není,“ říká herečka. „Být nevlastním rodičem není nic snadného. Chce to hodně zodpovědnosti, citlivosti, porozumění tomu, co člověka dráždí – a obzvlášť u žen platí, že máloco je tak dráždivé jako macecha.“

Gwyneth Paltrowová s dcerou Apple Martinovou a synem Mosesem Martinem (září 2022)

V této souvislosti se svěřila, že se po rozchodu s Chrisem Martinem se jí zatím příliš nedaří začlenit do rodiny současného manžela Brada. „Dětem se to nesnadno chápe, nechtějí se vzdávat původní rodinné dynamiky. Táta se mezitím snaží hrát to na obě strany a vyhovět všem,“ popisuje herečka. „A když se děti něčím trápí, žena si to velice snadno bere osobně.“

Nicméně naznačuje, že po letech je opět možné považovat rodinu za ucelenou. „Z něčeho nepříjemného je možné vytvořit něco nového a krásného. Jsem moc ráda, že každý z naší rodiny se na téhle spolutvorbě podílel,“ říká. „Jako v každém příběhu, i tady se krom těch dobrých věcí vyskytly také určité zádrhely. Ale když se zadaří i v případě nevlastních dětí, je to snad ještě větší odměna – s dítětem, které původně není vaše, ale na základě téhle spolutvorby se vlastně vaším dítětem nakonec stane.“