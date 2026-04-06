Velké duchovní prozření. Gwen Stefani se stala křesťankou i díky porodu

Američanka Gwen Stefani (56) je známá především jako zpěvačka, ale i módní návrhářka a příležitostná herečka. Časem se začala zajímat o křesťanskou víru – jak sama říká, zásadním momentem se pro ni stalo narození třetího syna.
Gwen Stefani na MTV Video Music Awards (Inglewood, 24. srpna 2014) | foto: Reuters

Gwen Stefani (září 2024)
Blake Shelton a Gwen Stefani na premiéře filmu Kaskadér v Los Angeles (30....
Gwen Stefani a Blake Shelton (Los Angeles, 19. října 2023)
V roce 1995 se proslavila se svou kapelou No Doubt, a to zejména skladbou Don’t Speak; načež v roce 2004 nastoupila na sólovou dráhu. V rozhovoru pro projekt Hallow: Prayer and Meditation na YouTube popsala, že když jí bylo čtyřiačtyřicet, zatoužila po dalším dítěti – ale měla pocit, že už je pozdě.

„Začala jsem být zoufalá. Moc jsem chtěla další dítě, ale už to nešlo,“ vzpomíná. Tou dobou také zjistila, že se i syn Kingston – tehdy osmiletý – potajmu modlí, aby se mu narodil další sourozenec. „Omlouvala jsem se mu, že jsem na další dítě příliš stará,“ říká zpěvačka.

O to větší pak bylo její překvapení, když skutečně otěhotněla. „Nějaké čtyři týdny na to jsem zjistila, že jsem těhotná. Syn Apollo se mi narodil přirozeným porodem ve čtyřiačtyřiceti letech,“ uvádí Gwen Stefani.

Z jejího pohledu šlo doslova o první zázrak, který v životě zažila. Na myšlenku křesťanství ji pak přivedly hlavně tehdejší rozhovory s nejmenovaným židovským ateistou, který konvertoval k judaismu. „Zabýval se Tórou a také zažil svoje velké duchovní prozření, načež se o Tóře [neboli biblickém Starém zákonu] začal bavit i se mnou,“ vzpomíná.

Tou dobou však ještě dle svých slov příliš nerozuměla tomu, co se od ní v rámci křesťanství očekává. „Je to i trošku děsivé, protože čím více o tom víte, tím větší máte strach. Začala jsem pomalu panikařit, že mi dochází čas to vyřešit – že se musím stihnout stát opravdovou křesťankou,“ svěřila se rodačka z Kalifornie.

Všechny své děti – dnes devatenáctiletého Kingstona, sedmnáctiletého Zumu a dvanáctiletého Apolla – má se svým bývalým manželem Gavinem Rossdalem, za něhož se provdala katolickým obřadem v roce 2002. Po čtrnácti letech se pak rozešli, jejich manželství však oficiálně skončilo až v roce 2021. Ve stejný rok pak měla Gwen Stefani svatbu s americkým country zpěvákem Blakem Sheltonem, s nímž žije dodnes.

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Jitka Boho brání svou desetiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru. Lidem na sociálních sítích vadí účes i styl oblékání Rosalie, která se...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

6. dubna 2026  13:26

Královské Velikonoce v USA. Meghan ukázala, jak slaví Archie a Lilibet

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Vévodkyně Meghan se pochlubila, jak slaví Velikonoce v USA. Zatímco britská královská rodina v neděli absolvovala velikonoční bohoslužbu ve Windsoru, rodina prince Harryho si užívala svátky a...

6. dubna 2026  8:51

Do StarDance míří další zpěvák. ČT potvrdila účast Tomáše Poláka

Soutěžní páry ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Česká televize (ČT) pokračuje i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. Už v březnu se spekulovalo o účasti Vojty Dyka a zpěváka Tomáše Poláka. Zatímco Tomáš Polák už je...

6. dubna 2026

Další jméno StarDance odtajněno. Zbývají poslední dva soutěžící

Tomáš Polák ve StarDance XIV (2026)

Dalším VIP soutěžícím, který zabojuje o titul král tanečního parketu, je zpěvák Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček. Na podzim předvede své taneční dovednosti ve čtrnácté řadě StarDance. Utajená...

6. dubna 2026  7:53

Nejsem člověk, který by se psychicky zhroutil, vzpomíná Bagárová na těžké období

Monika Bagárová na 60. ročníku ankety Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)

Když před dvěma roky musela kvůli nedostatku prodaných vstupenek zrušit svůj koncert v O2 areně, uvažovala, že se zpíváním skončí. Čas a zejména blízcí jí ale pomohli se přes toto těžké období...

6. dubna 2026

Honza rád chodí na nahé túry a věří, že po Naked Attraction nepůjde sám

V Naked Attraction si bude vybírat stevard Honza

Stevard Honza (44) s nahotou nemá problém. Rád podniká nahé túry po Česku i zahraničí. Nejdál byl nahý na Tenerife a rád by v nahé seznamce našel někoho, kdo se nebude stydět a na další nahé...

6. dubna 2026

Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si...

5. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  18:18

Královské Velikonoce. Princ George už výškou dohání maminku Kate

Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William...

Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého...

5. dubna 2026  15:01

Hercův dokonalý život utnula tragédie. Gregory Peck se zhroutil a přestal točit

Premium
Gregory Peck, americká herecká ikona 40., 50. i 60. let 20. století

Život je nevyzpytatelný. Koncem 30. let se ho lidé štítili jako tuláka, aby o pár let později stáli fronty na jeho filmy a žadonili o fotografii. Miláček žen s výrazem Mirka Dušína se narodil před...

5. dubna 2026

S čůrací scénou ve filmu Dream Team jsem měl problém, říká Martin Hofmann

Martin Hofmann v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herec Martin Hofmann (48) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o natáčení filmu Dream Team v brazilském Riu a prozradil, proč se až kvůli roli ve filmu Říkají mi Lars odhodlal sednout na motorku.

5. dubna 2026

Na seznam StarDance přibylo další jméno. Je to hvězda seriálu Adikts

Luciana Tomášová ve StarDance XIV (2026)

Sedmou potvrzenou účastnicí letošního ročníku StarDance je herečka Luciana Tomášová. Diváci ji mohou znát ze seriálů Adikts a Ratolesti. Kromě hraní se věnuje také hudbě.

5. dubna 2026  8:12

Babička je spíš přísnější než rozmazlovací, říká o Livii Klausové vnuk Robert

Robert Klaus a jeho babička Livia Klausová

Bývalou první dámu Livii Klausovou (82) zaměstnává především nadační fond, který založila s manželem, exprezidentem Václavem Klausem. Vždy si ale najde čas na vnoučata, kterých má díky dvěma synům už...

5. dubna 2026

