Velké duchovní prozření. Gwen Stefani se stala křesťankou i díky porodu

V roce 1995 se proslavila se svou kapelou No Doubt, a to zejména skladbou Don’t Speak; načež v roce 2004 nastoupila na sólovou dráhu. V rozhovoru pro projekt Hallow: Prayer and Meditation na YouTube popsala, že když jí bylo čtyřiačtyřicet, zatoužila po dalším dítěti – ale měla pocit, že už je pozdě.
„Začala jsem být zoufalá. Moc jsem chtěla další dítě, ale už to nešlo,“ vzpomíná. Tou dobou také zjistila, že se i syn Kingston – tehdy osmiletý – potajmu modlí, aby se mu narodil další sourozenec. „Omlouvala jsem se mu, že jsem na další dítě příliš stará,“ říká zpěvačka.
O to větší pak bylo její překvapení, když skutečně otěhotněla. „Nějaké čtyři týdny na to jsem zjistila, že jsem těhotná. Syn Apollo se mi narodil přirozeným porodem ve čtyřiačtyřiceti letech,“ uvádí Gwen Stefani.
Z jejího pohledu šlo doslova o první zázrak, který v životě zažila. Na myšlenku křesťanství ji pak přivedly hlavně tehdejší rozhovory s nejmenovaným židovským ateistou, který konvertoval k judaismu. „Zabýval se Tórou a také zažil svoje velké duchovní prozření, načež se o Tóře [neboli biblickém Starém zákonu] začal bavit i se mnou,“ vzpomíná.
Tou dobou však ještě dle svých slov příliš nerozuměla tomu, co se od ní v rámci křesťanství očekává. „Je to i trošku děsivé, protože čím více o tom víte, tím větší máte strach. Začala jsem pomalu panikařit, že mi dochází čas to vyřešit – že se musím stihnout stát opravdovou křesťankou,“ svěřila se rodačka z Kalifornie.
Všechny své děti – dnes devatenáctiletého Kingstona, sedmnáctiletého Zumu a dvanáctiletého Apolla – má se svým bývalým manželem Gavinem Rossdalem, za něhož se provdala katolickým obřadem v roce 2002. Po čtrnácti letech se pak rozešli, jejich manželství však oficiálně skončilo až v roce 2021. Ve stejný rok pak měla Gwen Stefani svatbu s americkým country zpěvákem Blakem Sheltonem, s nímž žije dodnes.