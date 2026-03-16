Divákům je nejvíce známý jako hajný Straka ze šumavské trilogie Pod Jezevčí skálou (1978), Na pytlácké stezce (1979) a Za trnkovým keřem (1980). S puškou a plnovousem působil jako bručoun a samorost, který mnohým nahání hrůzu. Pronikavý pohled, hlas, jako když se sypou balvany. Při bližším zkoumání ale každý rychle pochopil, že správnějšího, čestnějšího a odvážnějšího chlapa jen tak nenajde. Nešlo o náhodu. Gustáv Valach byl takový i ve skutečném životě, což mu vzhledem k nelehké době způsobilo spoustu problémů.
Přímočaře se herec choval rovněž k agentům StB, kteří čas od času sedávali v autě před jeho domem. Jednou šel za nimi, zaťukal na okénko a pozval je na víno.