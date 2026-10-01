Peníze od Michala Davida nechce. David Gránský po vážném úrazu odmítl pomoc

Po několika dnech v Nemocnici Na Františku byl David Gránský ve středu propuštěn do domácího ošetřování. „Začneme dlouhou rekonvalescenci. Snad se to bude hojit rychle,“ vzkázal na sociálních sítích před převozem domů.
Kvůli zranění musí omezit pracovní závazky. Jeho přátelé a kolegové se mu proto snaží pomoci. Ozval se také Michal David, v jehož muzikálu Muž se železnou maskou Gránský účinkuje. „Včera mi napsal Michal David, že na mě myslí a ať mu okamžitě pošlu číslo účtu,“ popsal herec pro deník Blesk.
Nabídku peněz ale Gránský nevyužil. „Nic takového není potřeba, moc vám děkujeme. My to jako rodina zvládneme,“ uvedl. Podpory svého okolí si přesto váží. „Je hrozně fajn vědět, že v tom nejsem sám,“ dodal.
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Uklouzl při zvedání z hraného pádu
Gránský se zranil během muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín, kde hraje prince Hanse. Součástí jeho role je i pád po úderu na zem pokrytou papírky, které navozují atmosféru sněžení.
Podle herce jich tentokrát bylo příliš. Když se z hraného pádu zvedal, uklouzl a přisedl si nohu. Následoval převoz do nemocnice a operace „Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost, celá ta nožička mi visela, chodidlo mi takhle viselo v ruce,“ popsal Gránský ve videu na Instagramu.
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V sanitce chtěl zachránit kostým
I přes bolest Gránský řešil, aby se do divadla vrátil nepoškozený kostým. Zdravotníci mu chtěli rozstřihnout boty, herec ale trval na jejich sundání.„Upozorňovali mě, že to bude hodně bolet. Prostě blbec,“ komentoval zpětně své rozhodnutí.
Personálu nemocnice později poděkoval vstupenkami do Divadla Palace. Návrat na jeviště bude záviset na průběhu zotavování. V Hudebním divadle Karlín má ve všech rolích alternaci, takže jeho absence další představení neohrožuje.