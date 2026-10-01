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Peníze od Michala Davida nechce. David Gránský po vážném úrazu odmítl pomoc

Tereza Hrabinová
  15:12
David Gránský

David Gránský | foto: ČTK

Davida Gránského navštívil v nemocnici spolu s maminkou i jeho druhý syn...
David Gránský v Nemocnici na Františku, kde skončil po těžkém úrazu v Divadle
David Gránský a jeho dva synové Mateo (na zádech) a Benjamin (v náručí)
David Gránský, jeho první syn Mateo a žena Nikola
58 fotografií
Herec David Gránský (34) se po operaci zlomené holenní a lýtkové kosti zotavuje doma. Zranění z muzikálu Ledové království mu přineslo neplánovanou pracovní pauzu. Finanční pomoc mu nabídl i zpěvák Michal David, herec ji však s poděkováním odmítl.

Po několika dnech v Nemocnici Na Františku byl David Gránský ve středu propuštěn do domácího ošetřování. „Začneme dlouhou rekonvalescenci. Snad se to bude hojit rychle,“ vzkázal na sociálních sítích před převozem domů.

Kvůli zranění musí omezit pracovní závazky. Jeho přátelé a kolegové se mu proto snaží pomoci. Ozval se také Michal David, v jehož muzikálu Muž se železnou maskou Gránský účinkuje. „Včera mi napsal Michal David, že na mě myslí a ať mu okamžitě pošlu číslo účtu,“ popsal herec pro deník Blesk.

Nabídku peněz ale Gránský nevyužil. „Nic takového není potřeba, moc vám děkujeme. My to jako rodina zvládneme,“ uvedl. Podpory svého okolí si přesto váží. „Je hrozně fajn vědět, že v tom nejsem sám,“ dodal.

Herec David Gránský je dvojnásobným tatínkem, prozradil jméno syna

Uklouzl při zvedání z hraného pádu

Gránský se zranil během muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín, kde hraje prince Hanse. Součástí jeho role je i pád po úderu na zem pokrytou papírky, které navozují atmosféru sněžení.

Podle herce jich tentokrát bylo příliš. Když se z hraného pádu zvedal, uklouzl a přisedl si nohu. Následoval převoz do nemocnice a operace „Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost, celá ta nožička mi visela, chodidlo mi takhle viselo v ruce,“ popsal Gránský ve videu na Instagramu.

David Gránský se zranil při představení. V sanitce trpěl kvůli kostýmu

V sanitce chtěl zachránit kostým

I přes bolest Gránský řešil, aby se do divadla vrátil nepoškozený kostým. Zdravotníci mu chtěli rozstřihnout boty, herec ale trval na jejich sundání.„Upozorňovali mě, že to bude hodně bolet. Prostě blbec,“ komentoval zpětně své rozhodnutí.

Personálu nemocnice později poděkoval vstupenkami do Divadla Palace. Návrat na jeviště bude záviset na průběhu zotavování. V Hudebním divadle Karlín má ve všech rolích alternaci, takže jeho absence další představení neohrožuje.

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