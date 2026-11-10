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Gordon Ramsay oslavil šedesátiny nahoře bez. Někteří mu radí, ať se oblékne

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  12:12
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„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na...

„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na to!“ napsal Gordon Ramsay k fotografii. (listopad 2026) | foto: Instagram @gordongram

Gordon Ramsay s dcerou Matildou slaví narozeniny ve stejný den. (listopad 2026)
Gordon Ramsay s dcerou Matildou slaví narozeniny ve stejný den. (listopad 2026)
Gordon Ramsay s manželkou Tanou (listopad 2026)
Gordon Ramsay, cholerický šéfkuchař
20 fotografií
Slavný britský šéfkuchař Gordon Ramsay oslavil šedesátiny ve velkém stylu. Den po narozeninách zveřejnil černobílou fotografii, na které pózuje bez trička a předvádí vyrýsovanou postavu a svaly. K příspěvku připojil provokativní vzkaz o druhém dni šedesátníka.

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Gordon Ramsay oslavil 8. listopadu šedesáté narozeniny a hned následující den se rozhodl svým fanouškům předvést, v jaké je formě. Na Instagramu zveřejnil černobílý snímek, na kterém stojí před zrcadlem pouze ve sportovních šortkách. Pozornost pochopitelně upoutaly především jeho vyrýsované břišní svaly a sportovní postava.

„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na to!“ napsal k fotografii.

Kolegyně Carly Hallová mu v komentářích pochválila postavu. Další fanoušci se přidali s obdivnými reakcemi i ostřejšími vtipy na adresu kuchařovy formy.

„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na to!“ napsal Gordon Ramsay k fotografii. (listopad 2026)
Gordon Ramsay s dcerou Matildou slaví narozeniny ve stejný den. (listopad 2026)
Gordon Ramsay s dcerou Matildou slaví narozeniny ve stejný den. (listopad 2026)
Gordon Ramsay s manželkou Tanou (listopad 2026)
20 fotografií

Ne všichni ovšem podobné fotografie slavných mužů v určitém věku přijímají bez poznámek. Britský deník The Times si z Ramsayho snímku udělal velké téma a v titulku se ironicky ptá, zda opravdu potřebujeme vidět šéfkuchaře v šedesáti bez trička. Řada reakcí naopak vyjadřuje obdiv.

Ramsay na své fyzičce dlouhodobě pracuje a pohyb je stálou součástí jeho života. Věnuje se běhání, plavání i cyklistice a v minulosti se účastnil také náročných závodů Ironman, které kombinují plavání, jízdu na kole a maraton. O své kondici pravidelně informuje i na sociálních sítích.

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Před několika lety přitom zažil pořádné zdravotní varování. V roce 2024 měl vážnou cyklistickou nehodu v americkém Connecticutu, při níž si silně pohmoždil žebra. Ani tato zkušenost ho od sportu neodradila a k náročné přípravě na další sportovní výzvy se vrátil poměrně brzy poté.

Šedesátiny oslavil kuchař společně se svou dcerou Matildou, které přátelé a rodina říkají Tilly. Ta přišla na svět ve stejný den jako její slavný otec, jen o 35 let později a letos oslavila pětadvacáté narozeniny. „Sdílet tak výjimečný den s tebou je snem každého tatínka,“ napsal Ramsay dceři na Instagramu. Zároveň jí vyznal, jak moc je na ni pyšný.

S manželkou Tanou, s níž se oženil v roce 1996, vychovává celkem šest dětí. Vedle Tilly mají ještě Megan, dvojčata Holly a Jacka a syny Oscara a Jesseho.

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