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Gordon Ramsay oslavil 8. listopadu šedesáté narozeniny a hned následující den se rozhodl svým fanouškům předvést, v jaké je formě. Na Instagramu zveřejnil černobílý snímek, na kterém stojí před zrcadlem pouze ve sportovních šortkách. Pozornost pochopitelně upoutaly především jeho vyrýsované břišní svaly a sportovní postava.
„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na to!“ napsal k fotografii.
Kolegyně Carly Hallová mu v komentářích pochválila postavu. Další fanoušci se přidali s obdivnými reakcemi i ostřejšími vtipy na adresu kuchařovy formy.
Ne všichni ovšem podobné fotografie slavných mužů v určitém věku přijímají bez poznámek. Britský deník The Times si z Ramsayho snímku udělal velké téma a v titulku se ironicky ptá, zda opravdu potřebujeme vidět šéfkuchaře v šedesáti bez trička. Řada reakcí naopak vyjadřuje obdiv.
Ramsay na své fyzičce dlouhodobě pracuje a pohyb je stálou součástí jeho života. Věnuje se běhání, plavání i cyklistice a v minulosti se účastnil také náročných závodů Ironman, které kombinují plavání, jízdu na kole a maraton. O své kondici pravidelně informuje i na sociálních sítích.
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Před několika lety přitom zažil pořádné zdravotní varování. V roce 2024 měl vážnou cyklistickou nehodu v americkém Connecticutu, při níž si silně pohmoždil žebra. Ani tato zkušenost ho od sportu neodradila a k náročné přípravě na další sportovní výzvy se vrátil poměrně brzy poté.
Šedesátiny oslavil kuchař společně se svou dcerou Matildou, které přátelé a rodina říkají Tilly. Ta přišla na svět ve stejný den jako její slavný otec, jen o 35 let později a letos oslavila pětadvacáté narozeniny. „Sdílet tak výjimečný den s tebou je snem každého tatínka,“ napsal Ramsay dceři na Instagramu. Zároveň jí vyznal, jak moc je na ni pyšný.
S manželkou Tanou, s níž se oženil v roce 1996, vychovává celkem šest dětí. Vedle Tilly mají ještě Megan, dvojčata Holly a Jacka a syny Oscara a Jesseho.