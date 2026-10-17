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GLOSA: Jak to vypadá v zákulisí StarDance? Chlopčík v tranzici a nekorektní Eben

Zuzana Stiboříková
  15:30
Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii

Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii | foto: © Česká televize

Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii
Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii
Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii
Pohled do zákulisí a příprav na StarDance: Generálka probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Účastníci nejsou nalíčení a učesaní a moderátoři mohou mimo kamery popustit uzdu fantazii
116 fotografií
Tanečníci bez make-upu, porota složená z herců i odvážné komentáře Marka Ebena, které nikdo jiný neuslyší. I to je generálka na StarDance, která probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Mohlo by se zdát, že jsou to účinkující, komu se poprvé tváří v tvář publiku mají rozklepat „vystreté kolená“. Ale byla jsem to já, komu se tváří v tvář Vojtěchu Dykovi kolena málem podlomila.

Taneční soutěž StarDance …když hvězdy tančí mám spojenou s adventem, protože mi už léta pravidelně dělá kulisu ke zdobení vánočního cukroví. Jako televizní pořad nabízí také volný a celkem vkusný přechod mezi dvěma milénii a politickými zřízeními, přesněji od blyštivých dederonských estrád k západnímu formátu talentových reality show.

Pro mne však není tak důležité pozlátko současných celebrit, jako spíš atmosféra vídeňských valčíků, „výsostně britsky“ galantního waltzu nebo dramatických příběhů, které vypráví energické latinskoamerické tance. A zatímco sedím v kuchyni a maluji si jeden perníček po druhém, představuji si sama sebe ve světle reflektorů, krásnou, štíhlou, elegantní, mrštnou a přitažlivou. Asi jako malá holka, která se lačně kouká do výlohy svatebního salonu.

Být tak jednou součástí tohohle spektáklu, pyšná sama na sebe, že jsem něco dokázala, když jsem se propracovala do téhle továrny na sny. A protože některé sny se plní tehdy, když už jste na ně skoro zapomněli, dostala jsem se na generální zkoušku letošního prvního kola. Sice pro mě nepřijel kočár z dýně, jen obyčejná tramvaj, ale stejně jsem si na schodech před pavilonem E na pražském Výstavišti připadala jako Popelka. A protože bylo deštivo a blátivo, ani ztráta střevíčku nebyla vyloučena.

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Bez líčidel a laku na vlasy

Říká se, že když je špatná generálka, povede se premiéra. A v tomto duchu se nese i příprava na každý soutěžní večer. Na tuhle pověru také svádějí účinkující všechny drobné nedokonalosti, vydávajíce je za záměr.

Zkouška sice musí probíhat stejně jako slavnostní večer, díky neformální atmosféře však mají diváci generálky možnost nahlédnout i do „kuchyně tvůrců“ v nepoměrně uvolněnější náladě.

Už první dojem je překvapivý. Taneční sál je totiž ve skutečnosti mnohem menší, než jak vypadá v televizi. O to obdivuhodnější jsou choreografie tanečních párů, které musí být vypočítané na centimetry, aby rafinované a nevyzpytatelné sukně tanečnic neškrtaly o tváře VIP hostů v první řadě. A protože je tanec již od středověku fyzicky velmi kontaktní zábava, ani divákům nevadí, že se ve frontě před vchodem, u šaten i miniaturním publiku mírně mačkají. Tím spíš, že se mačkají spolu s Radkem Štěpánkem nebo Martou Jandovou.

Vojtěch Dyk v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Radek Štěpánek, Vojtěch Dyk a Tatiana Drexler v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Richard Genzer a Jiří Ježek v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Daniel Makovec a Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
116 fotografií

Kromě pověstných županů, které diváci znají z upoutávek, vystupují taneční páry v kostýmech stejně jako večer, ovšem bez líčení a nákladných účesů. Zřejmě aby mohli diváci posoudit, zda je Vojta Dyk i ve skutečnosti tak vysoký a Sara Sandeva i bez make-upu tak krásná jako v televizi. Na selfíčka samozřejmě není čas a navíc se všichni tváří, že potloukat se mezi celebritami je pro ně samozřejmost. A protože se snažím nevyčnívat, hlídám si, abych nezírala s otevřenou pusou. Raději předstírám, že nezírám, ale zívám, jako bych „do žita“ chodila běžně.

Jinak je vše podobné jako v menším divadle, jen místo vstupenky po nahlášení jména a prokázání totožnosti dostanu na ruku náramek. To proto, abych ho cestou tramvají domů mohla všem ostatním smrtelníkům ukazovat.

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Na generálce zazní i věci, které nesmí do televize

Letošní první kolo bylo posledním prvním večerem moderátorské dvojice Terezy Kostkové a Marka Ebena, kteří v září oznámili, že letošní řadou končí. A s nimi bohužel i košilatý humor Marka Ebena, který jen tak někdo nenapodobí. Někdy se trefí na úrodnou půdu a jindy se červenají i otrlí diváci. Také není divu, když soutěž moderuji už dvacet let a dnešního diváka jen tak něco nepobaví, a přitom se výrazně zpřísnil korektiv veřejného vyjadřování.

Tereza Kostková a Marek Eben (2006)

Marek Eben a Tereza Kostková (2026)

A teď si představte Marka Ebena sice ve společenském obleku, ale bez kamer a autocenzury, která částečně krotí jeho verbální fantazii. Přesně takový je nanečisto, stále decentní, ale nesmírně ironicky a eroticky kreativní. S naivním úsměvem Válečka pak říká věci, na které já se při psaní bojím i pomyslet, abych se hned nepropadla do pekla pro sexistické a nekorektní novináře. A to na široké škále témat, která nemají s tancem nic společného. Od změny pohlaví až po poválečný odsun.

Na druhou stranu, když má vtip úspěch už na generálce, jako například „co my jsme se v mládí nastahovali, ale aplikace to nebyly“, určitě dostane čestné místo i večer.

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Proč Eben na generálce mumlá?

Televizní diváci se však nemusí cítit zcela ochuzeni. Funguje to totiž i obráceně, protože některé komentáře si Marek Eben nechává až na večer. Zejména ty, kterými vítá jednotlivé páry. Kvůli režii však musí i tato část proběhnout v reálném čase, a proto si Marek repliky šeptá pro sebe. „Já si ty věci potřebuji říct kvůli času, ale nechci to říkat nahlas, protože oni by to věděli a to není dobré. Zkusil jsem to párkrát, ale neudělal jsem s tím dobrou zkušenost. Vy něco řeknete a oni pak za vámi přijdou, abyste to neříkal! To já to radši před nimi neřeknu, abych to mohl říct večer,“ vysvětlil Marek Eben v průběhu zkoušky.

„Ono to vypadá poprvé vtipně, ale až to bude podeváté, tak už vám to vtipné nepřijde,“ dodal. Paradoxně ani podeváté nevzniklo trapné hluché místo, protože Marek Eben mluví i výrazem obličeje a celé publikum si během jeho samomluvy představovalo, co ty grimasy asi znamenají.

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Chlopčík s dlouhými vlasy

Kdo však na základě pravidel musí přijít o generálku, jsou členové poroty, kteří skutečně vidí taneční čísla až naostro večer. Místa soudců nicméně nesmí zůstat prázdná, proto je během generálky zastoupili studenti DAMU a FAMU. Ti se musí na dvě hodiny vžít do rolí Richarda Genzera či Tatiany Drexler, ačkoli napodobit zlomyslný úsměv, se kterým Táňa dává „peť“, jde jen těžko.

A protože jedeme stále nanečisto, mohou si moderátoři dovolit komentovat lifting Zdeňka Chlopčíka, který je podle Ebena zřejmě součástí jeho aktuální tranzice. Samozřejmě šlo o vtip, který vyvolala genderová nesourodost představitelů poroty, přesněji fakt, že Zdeňka Chlopčíka během generálky představovala mladá dáma.

Richard Genzer, Jana Burkiewiczová, Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík (Stardance XIV., 2026)

Navíc porota složená z netanečníků si výkony užívá a hodnotí mnohem vyššími známkami než večerní kati, jejichž nejčastější věta na pozdějším večerním přenosu byla „žádnou sambu jsem tam neviděl.“ A to nabíjí účastníky mnohem pozitivnější energií, než kdyby měli už ze zkoušky odkulhávat v depresi. Zejména u letošního prvního kola, kdy se porota zřejmě domluvila na co nejmenších číslech.

A v podobně bezstarostném duchu se nese celé odpoledne, abychom si nervy ušetřili na večer. A tak ani nelituji, že jsem místo na slavnostní večer zavítala na generálku. Vůbec mi nevadí, že jsou všichni ještě rozcuchaní. Například Tomáš Matonoha nebyl se hřívou ve fraku o nic méně charismatický než večer s vlasy ulízanými na Oldřicha Nového. Být součástí slavnostního večera je asi velká věc, ale rozhodně bych se tolik nepobavila.

Tomáš Matonoha v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

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