Býčí zápasy jsou kruté. Ať nahradí zvířata hologramy, navrhuje Gloria Estefan

V podcastu Life’s a Beach komika Alana Carra zpěvačka řekla: „Mám úžasný nápad na holografickou show. A můj vnuk se mi kvůli tomu směje, protože když jsme v létě byli na dvoutýdenním turné po Španělsku, což bylo neuvěřitelné, všude jsou místa pro býčí zápasy, která zanikají. Protože nikdo nechce vidět kruté umírání zvířete. Já rozhodně nechci. Ale myslím, že by měli vytvořit zápasy s hologramy, protože pak byste mohli vidět AI býky namísto skutečných. Myslím, že je to skvělý nápad.“
Zpěvačka vtipně dodala, aby jí nápad nikdo neukradl. „A nesnažte se mi to ukrást! Protože pokud to někdo udělá, připravte se, půjdu po vás. Autorsky chráním ten nápad,“ dodala.
Téma holografických show se objevilo také proto, že její manžel Emilio Estefan chce Glorii vzít na ABBA Voyage v Londýně. Jde o virtuální koncert skupiny ABBA, která se zobrazí tak, jak vypadala v roce 1979, a zpívá původní hity doprovázené živou desetičlennou kapelou na pódiu.
Tradiční býčí zápasy jsou kontroverzní a v mnoha zemích zakázané, ale moderní technologie přináší bezpečnou alternativu. Hologramy a virtuální realita dokážou simulovat zápas mezi matadorem a býkem, aniž by bylo ohroženo zvíře. Diváci mohou stát přímo v aréně díky AR nebo VR, interagovat s realistickými holografickými býky a zažít adrenalin plnohodnotného zápasu. Efekty, jako vibrace podlahy, zvuky a haptická zpětná vazba, zvyšují pocit realismu.
Navíc taková simulace umožňuje i vzdělávací nebo historické verze zápasů – kombinaci adrenalinu a poznání. Holografické arény tak nabízejí zábavu, bezpečí a etiku v jednom.