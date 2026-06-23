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Má „koňská chůze“ obohatila módní přehlídky, míní Gisele Bündchenová

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  13:00
Brazilka Gisele Bündchenová (45) je mimo jiné příležitostná filmová herečka a velvyslankyně Dobré vůle pro programy životního prostředí OSN, ale především patří mezi nejúspěšnější modelky světa. V prvních letech její kariéry to přitom vypadalo, že ji svět modelingu nikdy nepřijme.

Když ve Spojených státech roku 1996 začínala s modelingem, nijak velký zájem o ni nebyl. Na rozdíl od Cindy Crawfordové či Kate Mossové, které byly tou dobou hvězdami přehlídkových mol, si Gisele musela zvykat především na opakovaná odmítnutí.

„Naučilo mě to houževnatosti a tomu, abych nezakládala své sebevědomí na názorech druhých,“ říká v rozhovoru pro letní číslo magazinu W modelka, která se snažila v pouhých patnácti letech v New Yorku prorazit na vlastní pěst.

Brazilská topmodelka Gisele Bündchenová v reklamní kampani pro značku šperků...

Všechno se však změnilo v den, kdy vyšlo červencové číslo magazínu Vogue s její fotkou na obálce. Redaktoři se tehdy rozhodli titulovat ji „sexy modelkou“ a dále vyzdvihnout její vlnité vlasy, romantické charisma a zdravou pleť – tedy rysy, jimiž se Gisele lišila od tehdejšího standardu vyhublých a bledých „heroinových děvčat“, který v devadesátých letech dominoval módnímu průmyslu.

Výsledkem byl naprostý zvrat v její kariéře. „Jeden den jsem chodila z konkurzu na konkurz a všude slýchala ‚ne‘, a najednou jsem mohla pracovat bez přestání,“ vzpomíná. O její tvář projevily zájem značky jako Valentino, Chanel nebo Versace, a kromě Vogue se objevovala také na obálkách časopisů Elle či Harper’s Bazaar.

Gisele Bündchenová (15. dubna 2015)

Když pak v roce 1999 navázala spolupráci se značkou Victoria’s Secret, mohla se tato „sexy modelka“ projevit naplno. Brzy o ni projevili zájem filmaři – v roce 2004 hrála v komedii Taxi a v roce 2006 v Ďábel nosí Pradu – a následně i jednotliví muži filmového průmyslu. Chodila s Joshem Hartnettem či Leonardem DiCapriem, načež se později provdala za fotbalistu Toma Bradyho, s nímž má dvě děti. Třetího syna má pak s druhým manželem, kterým je instruktor bojových umění Joaquimem Valentem.

„Zpětně chápu, že lidé nezareagovali jen na můj vzhled, ale i na moji osobnost,“ říká v rozhovoru pro W. „Byla jsem šťastná a připadala jsem si živá. Svět módy se v té době proměňoval a já do něj možná vnesla určitou zdravou, vitálnější energii.“

Módní přehlídky nakonec Gisele Bündchenová osobně obohatila o nový styl – hřmotnější „koňskou“ chůzi, která přirozeně vyhovuje její postavě. „Vyrostla jsem v Brazílii odjakživa ovlivňovaná sportem, a možná proto mi tahle chůze tak padne. S botami velikosti 7 a 180 centimetry výšky se takto udržím i na velmi vysokých podpatcích,“ vysvětluje pětačtyřicetiletá modelka. „Ta koňská chůze si možná získala oblibu právě proto, že z ní vyzařuje síla. Chůze po mole pro mě koneckonců nikdy nebyla o oděvech, ale o sebevědomí.“

Gisele Bündchenová
Gisele Bündchenová a Emily Bluntová ve filmu Ďábel nosí Pradu (2006)
Tom Brady a Gisele Bündchenová na Met Gala (New York, 7. května 2018)
Gisele Bündchenová a Jaoquim Valente (červen 2024)
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