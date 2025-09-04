Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, česká topmodelka Eva Herzigová nebo německá herečka Diane Krugerová.
Naomi Campbellová a Giorgio Armani v Los Angeles (24. února 2007)

Naomi Campbellová a Giorgio Armani v Los Angeles (24. února 2007) | foto: AP

Giorgio Armani v Miláně (18. ledna 2025)
Giorgio Armani v Miláně (23. září 2018)
Giorgio Armani v Miláně (19. září 2024)
Giorgio Armani v Miláně (22. září 2017)
„Svět dnes přišel o giganta. Zapsal se do historie a nikdy nebude zapomenut,“ napsala na Instagramu návrhářka Donatella Versace, která již předtím pod oznámení o úmrtí jejího kolegy přidala zlomené srdíčko.

Jméno Giorgio, srdce a sepjaté ruce v komentářích přidala česká topmodelka Eva Herzigová.

„Jsem neuvěřitelně zarmoucená zprávou o úmrtí Giorgia Armaniho. Jeden z nejmilejších lidí a mentorů, které jsem měla to štěstí potkat a s nimiž jsem mohla pracovat. Myslím na Robertu, jeho rodinu a všechny, kteří s ním pracovali,“ naspala na sítích Diane Krugerová.

Australský herec Russell Crowe napsal, že Armaniho zbožňoval a popsal ho jako laskavého člověka. S módní ikonou se měl setkat v Miláně koncem tohoto měsíce. „Tolik významných okamžiků v mém životě, ocenění, svatba, Wimbledon… vše v Armanim. Měl úžasný život, od svých začátků až po slávu,“ napsal herec na síti X a příspěvek zakončil italskou větou. „Grazie Giorgio vivrai sempre nel mio cuore (Děkuji, Giorgio, navždy budeš žít v mém srdci)“.

„Je mi velkou ctí, že jsem měl možnost setkat se a pracovat s tak úžasným člověkem. Budeš nám chybět, Giorgio,“ napsal monacký jezdec F1 Charles Leclerc v příbězích na Instagramu.

Giorgio Armani v Římě (17. července 1996)

„Opravdový přítel. Legenda,“ napsala na sociálních sítích americká herečka Julia Robertsová a přidala emoji zlomeného srdce.

„Svět módy ztratil skutečnou legendu v Giorgiovi Armanim — vizionářském návrháři, jehož odkaz bude žít navždy. Je mi ctí, že jsem ho mohla nazvat přítelem,“ uvedla anglická módní návrhářka a bývalá členka Spice Girls Victoria Beckhamová na Instagramu.

Hold mu vzdal také šéf luxusní značky Moncler Remo Ruffini, který použil návrhářův citát: „’Elegance není o tom, aby si nás někdo všiml, ale o tom, aby si nás někdo pamatoval.’ Děkujeme, Giorgio.“

Italská premiérka Giorgia Meloniová zesnulému návrháři také poděkovala za jeho práci. „Giorgio Armani nás opouští ve věku 91 let. Se svou elegancí, střídmostí a kreativitou dokázal vnést lesk do italské módy a inspirovat celý svět. Ikona, neúnavný pracovník, symbol toho nejlepšího z Itálie. Děkujeme za všechno,“ napsala.

Giorgio Armani v New Yorku (17. října 2024)

Giorgio Armani byl podle odborníků synonymem moderního italského stylu a elegance a přezdívalo se mu „král Giorgio“. Armani uspěl také v Hollywoodu. Ve filmové klasice z roku 1980 Americký gigolo jeho modely oblékal Richard Gere. Později navrhnut kostýmy pro více než 200 filmů a v roce 2003 dostal místo na Chodníku slávy na Rodeo Drive.

Jeho modely nechyběly na předávání Oscarů. Herec Sean Penn převzal sošku pro nejlepšího herce z roku 2009 v černém outfitu od Armaniho. Anne Hathawayová, která byla nominovaná na nejlepší herečku, měla na červeném koberci třpytivě bílé večerní šaty bez ramínek z nejnovější kolekce Armaniho Prive couture.

Mezi další dlouholeté fanoušky patřili Julia Robertsová, Cate Blanchettová, Lady Gaga, Jodie Fosterová, George Clooney, Sofia Lorenová a Brad Pitt. V roce 2006 oblékl na svatbu ženicha Toma Cruise a nevěstu Katie Holmesovou. Navrh také svatební šaty pro monackou kněžnu Charlene. David a Victoria Beckhamovi byli „tváří“ Armaniho reklamní kampaně na spodní prádlo v roce 2009.

