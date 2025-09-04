Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

„Svět dnes přišel o giganta. Zapsal se do historie a nikdy nebude zapomenut,“ napsala na Instagramu návrhářka Donatella Versace, která již předtím pod oznámení o úmrtí jejího kolegy přidala zlomené srdíčko.
Jméno Giorgio, srdce a sepjaté ruce v komentářích přidala česká topmodelka Eva Herzigová.
„Jsem neuvěřitelně zarmoucená zprávou o úmrtí Giorgia Armaniho. Jeden z nejmilejších lidí a mentorů, které jsem měla to štěstí potkat a s nimiž jsem mohla pracovat. Myslím na Robertu, jeho rodinu a všechny, kteří s ním pracovali,“ naspala na sítích Diane Krugerová.
Australský herec Russell Crowe napsal, že Armaniho zbožňoval a popsal ho jako laskavého člověka. S módní ikonou se měl setkat v Miláně koncem tohoto měsíce. „Tolik významných okamžiků v mém životě, ocenění, svatba, Wimbledon… vše v Armanim. Měl úžasný život, od svých začátků až po slávu,“ napsal herec na síti X a příspěvek zakončil italskou větou. „Grazie Giorgio vivrai sempre nel mio cuore (Děkuji, Giorgio, navždy budeš žít v mém srdci)“.
„Je mi velkou ctí, že jsem měl možnost setkat se a pracovat s tak úžasným člověkem. Budeš nám chybět, Giorgio,“ napsal monacký jezdec F1 Charles Leclerc v příbězích na Instagramu.
„Opravdový přítel. Legenda,“ napsala na sociálních sítích americká herečka Julia Robertsová a přidala emoji zlomeného srdce.
„Svět módy ztratil skutečnou legendu v Giorgiovi Armanim — vizionářském návrháři, jehož odkaz bude žít navždy. Je mi ctí, že jsem ho mohla nazvat přítelem,“ uvedla anglická módní návrhářka a bývalá členka Spice Girls Victoria Beckhamová na Instagramu.
Hold mu vzdal také šéf luxusní značky Moncler Remo Ruffini, který použil návrhářův citát: „’Elegance není o tom, aby si nás někdo všiml, ale o tom, aby si nás někdo pamatoval.’ Děkujeme, Giorgio.“
Italská premiérka Giorgia Meloniová zesnulému návrháři také poděkovala za jeho práci. „Giorgio Armani nás opouští ve věku 91 let. Se svou elegancí, střídmostí a kreativitou dokázal vnést lesk do italské módy a inspirovat celý svět. Ikona, neúnavný pracovník, symbol toho nejlepšího z Itálie. Děkujeme za všechno,“ napsala.
Giorgio Armani byl podle odborníků synonymem moderního italského stylu a elegance a přezdívalo se mu „král Giorgio“. Armani uspěl také v Hollywoodu. Ve filmové klasice z roku 1980 Americký gigolo jeho modely oblékal Richard Gere. Později navrhnut kostýmy pro více než 200 filmů a v roce 2003 dostal místo na Chodníku slávy na Rodeo Drive.
Jeho modely nechyběly na předávání Oscarů. Herec Sean Penn převzal sošku pro nejlepšího herce z roku 2009 v černém outfitu od Armaniho. Anne Hathawayová, která byla nominovaná na nejlepší herečku, měla na červeném koberci třpytivě bílé večerní šaty bez ramínek z nejnovější kolekce Armaniho Prive couture.
Mezi další dlouholeté fanoušky patřili Julia Robertsová, Cate Blanchettová, Lady Gaga, Jodie Fosterová, George Clooney, Sofia Lorenová a Brad Pitt. V roce 2006 oblékl na svatbu ženicha Toma Cruise a nevěstu Katie Holmesovou. Navrh také svatební šaty pro monackou kněžnu Charlene. David a Victoria Beckhamovi byli „tváří“ Armaniho reklamní kampaně na spodní prádlo v roce 2009.