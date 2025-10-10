Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Autor:
  10:58
Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením vlastní hvězdy na chodníku slávy. A slavnostní chvíli si nenechali ujít ani její někdejší kolegové z původního obsazení.
Lauren Grahamová a Scott Patterson v Los Angeles (3. října 2025)

Lauren Grahamová a Scott Patterson v Los Angeles (3. října 2025) | foto: AP

Scott Patterson, Lauren Grahamová a Alexis Bledelová v seriálu Gilmore Girls: A...
Larry Graham a Lauren Grahamová v Los Angeles (3. října 2025)
Mae Whitmanová a Lauren Grahamová v Los Angeles (3. října 2025)
Kelly Bishopová, Amy Sherman-Palladino, Lauren Grahamová a Daniel Palladino v...
47 fotografií

Seriálová Lorelai Gilmoreová se objevila v celkem 153 epizodách seriálu, jenž si během svého vrcholu získal miliony fanoušků po celém světě. Slavnostní ceremoniál na oslavu odhalení zasloužené hvězdy herečky Lauren Grahamové na chodníku slávy vedla samotná tvůrkyně seriálu Amy Sherman-Palladinová.

Lauren Grahamová a její hvězda na chodníku slávy v Los Angeles (3. října 2025)

„Její kouzlo, vtip a talent z ní udělaly ikonu, a role Lorelai Gilmoreové zanechala nezapomenutelnou stopu v dějinách televize. Jsme hrdí, že můžeme oslavit její mimořádný přínos zábavnímu průmyslu,“ dodala producentka chodníku slávy Ana Martinezová.

Lauren Grahamová a Scott Patterson v Los Angeles (3. října 2025)
Scott Patterson, Lauren Grahamová a Alexis Bledelová v seriálu Gilmore Girls: A Year in the Life (2016)
Larry Graham a Lauren Grahamová v Los Angeles (3. října 2025)
Mae Whitmanová a Lauren Grahamová v Los Angeles (3. října 2025)
47 fotografií

Oslav se zúčastnili i Kelly Bishopová, alias přísná, ale elegantní Emily Gilmoreová, a Scott Patterson, který coby Luke Danes – majitel kavárny a věčný objekt Lorelainých sympatií – sklidil od fanoušků na místě největší potlesk. Nechyběl ani Matt Czuchry, známý jako Logan, bývalý přítel Rory Gilmoreové.

Téměř celé obsazení si tak připomnělo 25. výročí premiéry seriálu, který se začal vysílat v roce 2000 a měl celkem sedm sezon. „Gilmorky“ se staly kultem nejen díky chytře napsaným dialogům, ale i díky vyobrazení různých vztahů - mateřských, romantických i přátelských - které působily opravdověji než většina tehdejších televizních dramat.

Jak šel čas s Lorelai, Rory, Lukem či Sookie ze seriálu Gilmorova děvčata

„Byla to láska na první pohled,“ vzpomínala Grahamová nedávno v rozhovoru pro People. „Ten scénář mě zasáhl jako někdo, do koho se okamžitě zamilujete. Cítila jsem hned, že do něj patřím.“

A publikum s ní očividně souhlasilo. I po pětadvaceti letech si seriál o matce a dceři, které společně prožívají každodenní radosti i strasti v malém městečku v americkém Connecticutu, drží status srdcovky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Po těžké ztrátě už se nebojí ničeho. Mirka zkouší štěstí v nahé seznamce

Mirka (41) z Valašska je historicky první soutěžící česko-slovenské verze reality show Naked Attraction, která startuje 8. října na televizi Óčko. Má za sebou jedno manželství a obrovskou životní...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

10. října 2025  10:58

Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká

Americká herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová (45) oznámila fanouškům, že spustila prodej vlastního spodního prádla ve spolupráci s obchodním řetězcem. Rodačka z Texasu sexy kousky předvedla sama.

10. října 2025  9:30

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

10. října 2025  8:08

Měl jsem psa, ale s děckem se to nedá srovnávat, říká vyčerpaný Tomáš Zástěra

Že bych šel po tom všem znovu do Survivoru, nepřipadá v úvahu. „Protože už jsem si to zkusil a nohy mám jenom dvě,“ říká Tomáš Zástěra, který bezprostředně po skončení účasti v reality show...

10. října 2025

Justýna Drábková hraje lesbu. V hororu jako kdysi její matka Jana Bernášková

Její matka Jana Bernášková natočila horor Krvavý Johann a její dcera Justýna, kterou má s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem, se vydala doslova v jejich šlépějích. Vzala roli v krátkometrážním...

10. října 2025

Hrají moje stařenky. I taxikář se mě ptal, proč už nezpívám, vzpomíná Machálková

Premium

Je to třicet let, co měl premiéru muzikál Dracula. Představení, které se stalo legendou, zpěvačce Leoně Machálkové změnilo život. Za tu dobu se stala hvězdou, přišla o partnera a vychovala syna.

9. října 2025

V sexy latexové podprsence a kalhotkách. TikTokerka Rae měla odvážný koncert

Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí...

9. října 2025  18:59

Potřebuju pomoc se zvládáním každodenního života, říká nemocná princezna

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) se vyjádřila ke své nadcházející zdravotní pauze, kterou potvrdil i norský královský dvůr. V říjnu se nezúčastní žádných oficiálních povinností, výjimkou...

9. října 2025  13:10

Nemoc postupuje. Hvězda Chirurgů bojující s ALS má problémy s řečí i chůzí

Eric Dane (52), známý ze seriálu Euforie nebo Chirurgové, bojuje s vážnou nemocí ALS - amyotrofickou laterální sklerózou. Onemocnění mu postupně ochromuje celé tělo a nedávno ho vyfotili na vozíčku....

9. října 2025  11:38

Terminátor T-1000 konečně „dopadl“ Sáru Connorovou. Herci nadchli fotkou

Terminátor T-1000 konečně dopadl Sáru Connorovou. Dvě z hlavních postav kultovního filmu Terminátor 2: Soudný den, resp. jejich představitelé, se po 34 letech potkali, ze setkání vznikla společná...

9. října 2025  11:34

Jožo Ráž má nadprůměrný důchod. I tak končím v minusu, říká frontman Elánu

Jožo Ráž (70) prozradil, jaký pobírá důchod. Frontman slovenské kapely Elán přiznal, že i přesto, že je částka nad průměrem, končí každý měsíc pravidelně v minusu. O penzi promluvil také Rážův kolega...

9. října 2025  10:55

Když váhám, radím se často s partnerkou, říká farářka Martina Viktorie Kopecká

Farářka Martina Viktorie Kopecká (39) promluvila o truchlení, nové knížce i vztahu s partnerkou Andreou. Popsala také, co důležitého se naučila po patnácti letech služby a vysvětlila, v čem je její...

9. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.