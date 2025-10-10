Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Seriálová Lorelai Gilmoreová se objevila v celkem 153 epizodách seriálu, jenž si během svého vrcholu získal miliony fanoušků po celém světě. Slavnostní ceremoniál na oslavu odhalení zasloužené hvězdy herečky Lauren Grahamové na chodníku slávy vedla samotná tvůrkyně seriálu Amy Sherman-Palladinová.
„Její kouzlo, vtip a talent z ní udělaly ikonu, a role Lorelai Gilmoreové zanechala nezapomenutelnou stopu v dějinách televize. Jsme hrdí, že můžeme oslavit její mimořádný přínos zábavnímu průmyslu,“ dodala producentka chodníku slávy Ana Martinezová.
Oslav se zúčastnili i Kelly Bishopová, alias přísná, ale elegantní Emily Gilmoreová, a Scott Patterson, který coby Luke Danes – majitel kavárny a věčný objekt Lorelainých sympatií – sklidil od fanoušků na místě největší potlesk. Nechyběl ani Matt Czuchry, známý jako Logan, bývalý přítel Rory Gilmoreové.
Téměř celé obsazení si tak připomnělo 25. výročí premiéry seriálu, který se začal vysílat v roce 2000 a měl celkem sedm sezon. „Gilmorky“ se staly kultem nejen díky chytře napsaným dialogům, ale i díky vyobrazení různých vztahů - mateřských, romantických i přátelských - které působily opravdověji než většina tehdejších televizních dramat.
Jak šel čas s Lorelai, Rory, Lukem či Sookie ze seriálu Gilmorova děvčata
„Byla to láska na první pohled,“ vzpomínala Grahamová nedávno v rozhovoru pro People. „Ten scénář mě zasáhl jako někdo, do koho se okamžitě zamilujete. Cítila jsem hned, že do něj patřím.“
A publikum s ní očividně souhlasilo. I po pětadvaceti letech si seriál o matce a dceři, které společně prožívají každodenní radosti i strasti v malém městečku v americkém Connecticutu, drží status srdcovky.