Emily z Gilmorek prozradila, jaké vztahy měla na place s Lorelai a Rory

Herečka Kelly Bishopová (80) vydala autobiografickou knihu, ve které rozebírá mimo jiné své účinkování v seriálu Gilmorova děvčata. V něm hrála autoritativní matku a babičku Emily Gilmorovou. Jasně to ostatně napovídá už název memoárů, který se jmenuje The Third Gilmore Girl (Ta třetí Gilmorka).