Vášeň i voyerismus. Gillian Andersonová vydala knihu o sexuálních fantaziích žen

Gillian Andersonová se svěřila s tím, jaké nejintimnější fantazie pisatelky posílaly do jejího nejnovějšího projektu Want – svazku anonymní ženské korespondence o sexuálních touhách a snech.

Kniha je inspirována slavnou klasikou z roku 1973 od americké spisovatelky Nancy Fridayové s názvem Moje tajemná zahrada: Erotické fantazie žen. Také v té autorka shromáždila anonymní výpovědi žen, které se jí svěřily se svými nejtajnějšími přáními z oblasti sexu.

V rozhovoru pro BBC před vydáním knihy Andersonová přiznala, že jednou z fantazií je „velmi žhavý, smyslný a vášnivý sex se zpěvákem Harrym Stylesem“. Další ženy sní například o sexu s cizími lidmi a mnohé také vzrušuje představa voyerismu, tedy sledování jiných lidí, jak spolu mají sex.

„Nejvíce mě zaujalo, jakou radost a potěšení měly ženy z této možnosti svěřit se takto anonymně se svými sny celému světu a jak moc jim to otevřelo cestu k většímu pochopení sebe samých. Nicméně, abych to uvedla na pravou míru, není to moje kniha – je to kniha všech žen, které se na ní podílely,“ uvedla herečka.

Ačkoli kniha s názvem Want obsahuje fantazie celkem 174 anonymních žen, své vlastní představy do ní vložila i Andersonová. Přiznala však, že měla občas problém vyjádřit vše, co cítí, pouhými slovy.

„Když jsem začala popisovat představy, které se mi už nějakou dobu honily hlavou, trochu mě to samotnou rozhodilo. Přiznávám, že jsem nečekala, jak moc se při tom chvílemi budu stydět,“ říká herečka. Celkem obdržela více než 1 800 anonymních příspěvků od žen z celého světa, vybrané z nich pak rozdělila do třinácti kapitol.

V roce 1996 byla Andersonová v jedné z anket zvolena Nejvíce sexy ženou na světě. V srpnovém rozhovoru pro britský deník The Guardian přiznala, že se poté cítila trochu nepatřičně.

„Připadalo mi to celé tak absurdní! Kdybyste viděli můj každodenní život a to, jak trávím dny prací, natáčením, úklidem, vyzvedáváním a rozvážením dětí a podobně... A pak jste jen díky pár odvážným fotkám pro někoho dokonalou sexy ženou. Pobavilo mě to. I to je samozřejmě součást něčí fantazie. Vůbec však nemám pocit, že by mě to nějak reprezentovalo,“ dodala.

Herečka žije v Londýně se svými třemi dětmi. Syny Oscara a Felixe má s bývalým partnerem Markem Griffithsem. Dceru Piper pak z prvního manželství s režisérem Clydem Klotzem, s nímž se seznámila při natáčení seriálu Akta X.