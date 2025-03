Když přijde řeč na randění, Gigi přiznává, že pro celebrity je seznamování mnohdy velmi složité. „Dokonce i pro mé kamarádky mimo modeling je v dnešní době těžké, normálně se seznámit. Kam má člověk jít? Mám používat seznamovací aplikace? Nebo jen tak někoho oslovit na ulici?“ ptá se modelka.

„Do toho pak vstupuje otázka soukromí. Lidé z showbyznysu, které denně pronásledují paparazzi, často trnou, kdy se provalí jejich vztah nebo románek a doufají, že se fotky z jejich rande neobjeví jako hlavní článek na bulvárním webu TMZ,“ vysvětluje.

Bradley Cooper a Gigi Hadidová

Ačkoliv randění v showbyznysu může být podle modelčiných slov někdy dost komplikované, svůj současný vztah s o jedenadvacet let starším hercem Bradleym Cooperem popisuje jako velmi romantický a šťastný. Podrobnosti o jejich soužití a soukromých aktivitách si však chce nechat pro sebe.

„Jistě že to není tajné. Ale naše soukromí není součást toho, o co bychom se chtěli jakýmkoliv způsobem dělit s veřejností,“ říká s tím, že si moc dobře uvědomuje si, že bulvární média plná clickbaitových titulků budou vždy šířit napůl pravdivé informace, spekulace a domněnky. „Musíte se s tím smířit. Nic jiného vám nezbývá. Nemůžete pořád všechny opravovat, žalovat, nebo proti tomu denně bojovat a stresovat se tím,“ svěřila se.

Prozradila také, že kdyby poznala Coopera před lety, nejspíš by ji nezaujal. „Myslím, že je zásadní dospět do bodu, kdy přesně víte, co ve vztahu chcete a co si zasloužíte. A pak to chce najít někoho, kdo to má stejně a kdo na sobě stále pracuje, aby vám byl co nejlepším partnerem,“ říká.

„Bradleyho obdivuji v tom, co dělá, je pro mě maximální oporou. Dává mi přesně to, co potřebuji. Když vás podpoří někdo, koho obdivujete, pomůže vám to věřit více v sebe sama. A to nejen v práci,“ vysvětluje s tím, že její začátky v modelingové kariéře byly velmi stresující.

„Dostala jsem se do bodu, kdy jsem měla tři dny volno a celé jsem je strávila zavřená doma. Měla jsem pocit, že i když si obléknu něco obyčejného a půjdu si třeba jen koupit kávu nebo skočím pro něco do lékárny, lidé hned budou mít různé negativní komentáře, že vypadám vyčerpaně nebo jsem oblečená jako vandrák. Proč si to myslím? Protože v minulosti mě paparazzi vyfotili v civilu už tisíckrát a lidé mě po zveřejnění těch fotek nazývali desítkami různých nelichotivých jmen.“

Modelka se v rozhovoru otevřeně rozpovídala také o výchově téměř pětileté dcery Khai, kterou má s bývalým členem skupiny One Direction, Zaynem Malikem. „Střídavou péči o dceru plánujeme celé měsíce dopředu. Všechno ve svých životech pak přizpůsobujeme týdnům, kdy máme Khai u sebe. Vzájemně si pomáháme a podporujeme se,“ říká.

S Malikem se posunuli do nové fáze vztahu „s láskou k dceři a pocitem sounáležitosti“, ačkoli oba vědí, že jejich vztah bude navždy pod drobnohledem veřejnosti. „Lidé si myslí, že o nás ví všechno. Ale my nemáme zájem vyprávět náš příběh i důvody našeho rozchodu celému světu. Na čem nám záleží, je společně vychovávat naši dceru, a to s respektem jeden k druhému. Jsme nejen rodiče, ale i lidé, kteří si společně v životě prošli mnoha náročnými situacemi,“ popisuje.

Dceru na rozdíl od mnoha celebrit neukazuje pravidelně na sociálních sítích. „Nemyslím si, že by bylo úplně upřímné neukazovat ji vůbec, ale zároveň nechci sdílet nic, co by ji připravilo o soukromí a klid.“

Na otázku, jestli někdy uvažovala o tom, že by sociální sítě úplně opustila, odpovídá, že to není v její povaze. „Když letím do Paříže, stojí tam před přehlídkami lidé, kteří mě sledují už deset let. A to miluju. Ráda se s lidmi propojuji. Jsem vděčná sociálním sítím za to, jak mě spojily se světem. Bez Instagramu bych neměla kariéru, jakou mám,“ dodává.