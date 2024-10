Začal soud s Gérardem Depardieuem, herec je obviněný ze sexuálního obtěžování

Gérard Depardieu, jedna z největších postav současné francouzské kinematografie, v posledních letech čelí rostoucímu počtu obvinění ze sexuálního napadení, která pošpinila jeho herecký odkaz.

Prokuratura Depardieua viní z toho, že při natáčení filmu Les volets verts (Zelené okenice) osahával jednu z žen, přitáhl si ji k sobě, sevřel ji nohama a pak se jí dotýkal v pase, na bocích a na prsou a přitom jí říkal neslušná slova. Druhá žena byla Depardieuem osahávána při natáčení i na ulici, tvrdí prokuratura. Herec vinu popírá.

24. února 2021

Depardieuův právník uvedl, že jeho klient se pondělního slyšení nezúčastní ze zdravotních důvodů, má ale zájem se hájit. Obhájci proto požádali o odročení procesu, čemuž soud vyhověl. Na začátek března roku 2025 nařídil lékařskou prohlídku, která má určit, zda je herec schopen proces absolvovat.

Francouzského herce obvinila ze znásilnění jako první herečka Charlotte Arnouldová v roce 2018. Na počátku roku 2021 přišlo dalších třináct žen s tím, že i je hvězda Zelené karty a dalších mnoha slavných filmů sexuálně obtěžovala.

V otevřeném dopisu, který otiskl deník Le Figaro, Gérard Depardieu napsal: „Nejsem násilník, ani sexuální predátor. Už několik měsíců si toto o sobě čtu. Myslel jsem si nejdříve, že to budu ignorovat a že je mi to jedno, ale ne. Vlastně mi to jedno není. Ubližuje mi to a ještě horší je, že mě to umělecky vymaže,“ uvedl loni.