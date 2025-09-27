„Máme dvě neurodivergentní děti. Nesnesou jíst spolu s ostatními. Prostě si vždycky vezmou jídlo do jiného pokoje,“ popsala herečka v podcastu Five Brilliant Things.
Společné večeře jsou proto u Tennantových spíše výjimkou. Georgia s Davidem vychovávají pět dětí – Tyho (23), Olive (14), Wilfreda (12), Doris (10) a Birdie (5). Dvě z dětí mají velmi specifické potřeby a rodina se jejich rytmu přizpůsobuje.
„Nikdy nejíme společně. Kromě Vánoc, to asi ano,“ řekla. „Občas zajdeme do restaurace, sedneme si všichni k jednomu stolu a je to noční můra. Vždycky už chci jít co nejdříve zase domů,“ přiznává. „Děti lezou po stole, jeden má sluchátka, druhý nevnímá. Je to šílené.“
Jinak se ale na „odlišnosti“ svých dětí dívá pozitivně. „Miluju, jak jsou všechny úplně jiné. Je fascinující, že dva lidé mohou vytvořit tak pestrou směsici osobností,“ směje se. Právě rozmanitost je podle herečky tím, co rodinu drží pohromadě, i když navenek působí neuspořádaně. „Je to náročné, ale nic bych rozhodně neměnila,“ uzavřela.
Jako neurodivergentní jsou označováni lidé s různými neurovývojovými odlišnostmi – ADHD, ADD, autismem (včetně Aspergerova syndromu), poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), dyspraxií nebo Tourettovým syndromem.
Georgia a David se seznámili v roce 2008 při natáčení britského seriálu Pán času, kde Georgia hrála Davidovu geneticky upravenou dceru Jenny. Herečka už měla tehdy svého prvního syna Tye, kterého porodila v šestnácti letech. Tennant ho později adoptoval.