Mé neurodivergentní děti nesnesou jíst spolu s ostatními, říká herečka Tennantová

Autor:
  10:36
Herečka a producentka Georgia Tennantová, manželka hvězdy seriálu Pán času, Davida Tennanta, otevřeně promluvila o tom, jak vypadá každodenní realita v rodině, kde žijí i děti s neurodivergentními projevy, jako je například ADHD či autismus.
David Tennant a Georgia Tennantová (Londýn, 14. dubna 2024)

David Tennant a Georgia Tennantová (Londýn, 14. dubna 2024) | foto: Reuters

David Tennant na udílení cen BAFTA (Londýn, 18. února 2024)
David Tennant a jeho manželka Georgia na cenách BAFTA v Londýně (16. února 2025)
David Tennant (San Diego, 21. července 2017)
Judi Denchová, Tim Minchin, Harriet Walter, princ Charles, David Tennant, Paapa...
7 fotografií

„Máme dvě neurodivergentní děti. Nesnesou jíst spolu s ostatními. Prostě si vždycky vezmou jídlo do jiného pokoje,“ popsala herečka v podcastu Five Brilliant Things.

Společné večeře jsou proto u Tennantových spíše výjimkou. Georgia s Davidem vychovávají pět dětí – Tyho (23), Olive (14), Wilfreda (12), Doris (10) a Birdie (5). Dvě z dětí mají velmi specifické potřeby a rodina se jejich rytmu přizpůsobuje.

„Nikdy nejíme společně. Kromě Vánoc, to asi ano,“ řekla. „Občas zajdeme do restaurace, sedneme si všichni k jednomu stolu a je to noční můra. Vždycky už chci jít co nejdříve zase domů,“ přiznává. „Děti lezou po stole, jeden má sluchátka, druhý nevnímá. Je to šílené.“

David Tennant a Georgia Tennantová (Londýn, 14. dubna 2024)
David Tennant na udílení cen BAFTA (Londýn, 18. února 2024)
David Tennant a jeho manželka Georgia na cenách BAFTA v Londýně (16. února 2025)
David Tennant (San Diego, 21. července 2017)
7 fotografií

Jinak se ale na „odlišnosti“ svých dětí dívá pozitivně. „Miluju, jak jsou všechny úplně jiné. Je fascinující, že dva lidé mohou vytvořit tak pestrou směsici osobností,“ směje se. Právě rozmanitost je podle herečky tím, co rodinu drží pohromadě, i když navenek působí neuspořádaně. „Je to náročné, ale nic bych rozhodně neměnila,“ uzavřela.

Jako neurodivergentní jsou označováni lidé s různými neurovývojovými odlišnostmi – ADHD, ADD, autismem (včetně Aspergerova syndromu), poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), dyspraxií nebo Tourettovým syndromem.

Georgia a David se seznámili v roce 2008 při natáčení britského seriálu Pán času, kde Georgia hrála Davidovu geneticky upravenou dceru Jenny. Herečka už měla tehdy svého prvního syna Tye, kterého porodila v šestnácti letech. Tennant ho později adoptoval.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Mé neurodivergentní děti nesnesou jíst spolu s ostatními, říká herečka Tennantová

Herečka a producentka Georgia Tennantová, manželka hvězdy seriálu Pán času, Davida Tennanta, otevřeně promluvila o tom, jak vypadá každodenní realita v rodině, kde žijí i děti s neurodivergentními...

27. září 2025  10:36

Milované povolání mi najednou přišlo nesmyslné, říká herec Filip Čapka

Herec Filip Čapka (50) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal na období, kdy prožíval syndrom vyhoření a skončil kvůli tomu s herectvím. Uvědomuje si, že tehdy komplikoval situaci mnoha lidem.

27. září 2025

Posttraumatický stres jsem měl už po první cestě, říká válečný zpravodaj Szántó

Jakub Szántó je válečný zpravodaj České televize. Do oblastí zasažených válkou vyjíždí už víc než dvacet let. V pořadu 13. komnata popsal, jak prožívá posttraumatický stres a proč se i přes tyto...

27. září 2025

Adamec má stejnou diagnózu jako Bruce Willis. Majetek už přepsal na syna

Režisér Jiří Adamec (77) trpí frontotemporální demencí, tedy stejným postižením jako herec Bruce Willis. Prozradila to jeho manželka Jana Adamcová (53) a promluvila i o majetku, který Adamec už před...

26. září 2025  21:48

Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

Hvězdu devadesátek, herečku Daphne Zunigu (62) fanoušci znají jako Jo Reynoldsovou z legendárního seriálu Melrose Place. Američanka si nepotrpí na kosmetické úpravy a ukazuje se stále ve své...

26. září 2025  12:40

Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera a obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou...

26. září 2025  11:01

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

26. září 2025  9:45

Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola ani žigulík

Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro...

26. září 2025  8:34

Uvolnily se lístky na StarDance Tour! V Praze zmizely během večera, kde ještě jsou?

StarDance Tour vypukne za tři, dva, jedna teď! Turné oblíbené taneční soutěže startuje už v sobotu 27. září v Karlových Varech. Těsně před začátkem ohlásili pořadatelé bombu: část vstupenek na jinak...

26. září 2025

Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Premium

Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži...

26. září 2025

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom...

26. září 2025

Když musíte na úřadě sdělit, že jste herec. Lněnička nejen o osudové roli Markoviče

Premium

Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.