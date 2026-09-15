Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

George, William a Harry na Etonu: Proč královská rodina volí tuto školu?

Zuzana Stiboříková
  5:30
Princ George na škole Eton College (8. září 2026)

Princ George na škole Eton College (8. září 2026) | foto: Instagram / Prince and Princes of Wales

Princezna Kate, princ George a princ William v první školní den na Eton College...
Princ a princezna z Walesu a jejich synové princ Harry (vlevo) a princ William...
Princ William (13 let) s bratrem Harrym (11 let) a rodiči, princeznou Dianou a...
Princ Harry a princ Charles při nástupu na prestižní školu Eton College (Eton,...
80 fotografií
Princ William a Kate minulý týden vyprovodili svého nejstaršího syna do Eton College, kde George nastoupil ke studiu. Kráčí tak ve stopách otce, prince Williama i jeho bratra Harryho. Jak probíhal první internátní den všech tří princů a proč královská rodina volí právě Eton?

Prince a princeznu z Walesu i jejich urostlého syna přivítal ředitel školy Simon Henderson a děkan Sir Nicholas Coleridge. Princi Georgeovi pak ředitel popřál: „Hodně štěstí a užijte si to!“

Co čeká George v internátu?

Eton College je výběrová chlapecká škola, plně internátního charakteru, která nemá denní ani týdenní žáky. Ačkoli byla založena už Jindřichem VI. v patnáctém století a starobylé cihlové zdi odrážejí britskou historii, prezentuje se Eton jako progresivní škola s moderním přístupem ke vzdělání. V současnosti vyučuje 28 předmětů včetně devíti moderních a klasických jazyků. Klade však důraz nejen na výsledky u zkoušek, ale především na samostatnost, zvídavost a schopnost kriticky přemýšlet. Výuka má studenty vést k diskusi, zpochybňování předkládaných myšlenek a rozvíjení vlastních zájmů i nad rámec zkouškových osnov.

Nespornou výhodou je blízkost Etonu k hradu Windsor a George tak bude moci navštěvovat svého dědečka krále, stejně jako William chodíval na odpolední čaj za královnou Alžbětou II.

Každý student má svého „tutora“, s nímž pravidelně probírá své studijní výsledky, volbu předmětů i další rozvoj. O Georgeových konkrétních předmětech či školních funkcích zatím nejsou žádné informace. Jeho otec William zde studoval geografii, biologii a dějiny umění. Harry si zvolil rovněž geografii a výtvarné umění. Výrazně úspěšný byl také ve sportu, zejména v ragby a v posledním ročníku byl povýšen do nejvyšší žákovské hodnosti cadet officer.

Princezna Kate, princ George a princ William v první školní den na Eton College (8. září 2026)
Princ a princezna z Walesu a jejich synové princ Harry (vlevo) a princ William před Manor House během Williamova prvního dne v Etonu. (6. září 1995)
Princ Harry a princ Charles při nástupu na prestižní školu Eton College (Eton, 2. září 1998)
Princ Harry v charakteristické školní uniformě s černým frakem, pruhovanými kalhotami, vestou a pevným bílým límečkem v první den na škole Eton, 3. září 1998. (AP Photo/Danielle Smith)
První den třináctiletého prince Williama na Eton College v září 1995.
80 fotografií

Kdy studovali William a Harry na Etonu?

Princ William se zapsal na Eton krátce po svých třináctých narozeninách 6. září 1995. Byl zde chráněn před zájmem veřejnosti a médií, což sám potvrdil po skončení v červnu 2000: „Opravdu jsem si užíval, že jsem mohl po Etonu chodit jen jako obyčejný student.“ Princ Harry staršího bratra následoval v září 1998 v necelých čtrnácti letech.

Pro Williama byla internátní škola vítaným azylem v soukolí veřejné války, která probíhala mezi jejich rodiči. Charles a Diana žili odloučeně od konce roku 1992, fotografové je pronásledovali a média prahla po podrobnostech z jejich soukromého života. Jen pár měsíců po Williamově nástupu vybuchla bomba v podobě Dianina kontroverzního rozhovoru pro pořad Panorama, kde přiznala svou nevěru a promluvila o Charlesově vztahu s Camillou.

Před třiceti lety skončilo manželství Diany a Charlese. Rozvod byl oproti svatbě tichý

Harry přicházel na Eton už jako chlapec, který měl za sebou trauma z rozvodu rodičů a tragické smrti princezny Diany v Paříži.

Naproti tomu prince George provázeli oba rodiče a zcela jiné rodinné zázemí. I jeho začátek studií je však poznamenán mediálně sledovaným rodinným rozkolem, tentokrát mezi Williamem a strýcem Harrym, a stínem nemoci krále Karla III.

První den prince Williama na Etonu v září 1995.

Princ Harry na Etonu 3. září 1998.

Princ George na škole Eton College, 8. září 2026

Eton prosazovala Diana

Studia na Etonu nejsou tradicí rodu Windsorů. Eton si pro své syny vymohla především princezna Diana, která při výchově synů chtěla jít jinou cestou, než jakou si musel projít Charles a jeho otec princ Philip.

Když byl princ Philip ve stejném věku jako dnes jeho pravnuk George, byl potomkem svrženého řeckého královského rodu a putoval po školách a příbuzných ve Francii a Německu. Na škole Kurta Hahna Gordonstoun ve Skotsku našel ztracenou základnu. Přísný režim, který kombinoval klasickou výuku s fyzickou námahou a nepohodlím, včetně studených sprch a ranních budíčků, ho zocelil v muže.

Komu se George podobá nejvíc? Takto vypadali William, Karel a Philip ve 13 letech

Charles měl však odmalička jinou povahu než jeho otec, spartánský drill na Gordonstounu snášel špatně a v dopisech domů ho popisoval jako „čiré peklo“. On i Diana potom pro své vlastní syny zvolili jiný typ vzdělávání a školu Eton, kde tradičně studovali členové rodiny Spencerů.

Kolik stojí školné na Eton College?

Studium na Eton College patří k nejdražším ve Velké Británii. Pro školní rok 2026/2027 činí školné 21 891 liber za jeden trimestr, přičemž školní rok má tři trimestry. Ročně tak rodina zaplatí 65 673 liber, tedy v přepočtu přibližně 1,9 milionu korun podle aktuálního kurzu. V ceně je výuka, ubytování, strava, většina sportovních aktivit a většina učebních materiálů. Další výdaje, například individuální hudební lekce, školní výlety nebo některé zájmové aktivity, se platí zvlášť a obvykle přidají dalších 500 až 1 500 liber za trimestr.

Kdo studoval na Eton College?

Eton vychoval řadu britských panovníků, politiků, spisovatelů i umělců. Kromě Williama s Harrym patří mezi jeho nejslavnější absolventy bývalí premiéři David Cameron a Boris Johnson, z těch dávnějších pak Anthony Eden, Harold Macmillan či Arthur Balfour.

Studovali tu také herci Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis či Tom Hiddleston, spisovatelé George Orwell a Ian Fleming, autor Jamese Bonda. Eton má mimořádně silnou tradici právě v politice – jeho absolventy byla více než desítka britských premiérů – a po staletí patří k institucím úzce spojeným s britskou společenskou a politickou elitou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction

Marie „Maru“ Rosecká se objeví v pořadu Naked Attraction

Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...

George, William a Harry na Etonu: Proč královská rodina volí tuto školu?

Princ George na škole Eton College (8. září 2026)

Princ William a Kate minulý týden vyprovodili svého nejstaršího syna do Eton College, kde George nastoupil ke studiu. Kráčí tak ve stopách otce, prince Williama i jeho bratra Harryho. Jak probíhal...

15. září 2026  5:30

Držitelka České hlavy i po úrazech zdolává třítisícovky. Jezdím do Teplic, říká vědkyně

Advertorial
Ilona Hromadníková v Lázních Teplice

Ilona Hromadníková patří k české vědecké špičce. Za vývoj revoluční metody v diagnostice těhotenských komplikací získala prestižní ocenění Česká hlava. Coby aktivní sportovkyně se však musela...

15. září 2026

Jsem zlomená, napsala Dominique Alagia. Nepoletí na světové finále Miss

Dominique Alagia, 20 let, výška: 176 cm, záliby: hudba, zpěv, muay thai,...

Influencerka Dominique Alagia měla v úterý odletět do Thajska, kde měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Grand International 2026. Kvůli zranění ji ale vedení Miss Czech Republic muselo...

15. září 2026

Ester Geislerová ukázala fotky ze svatby. Oslavili jsme ceremonii lásky, napsala

Martin Krupa a Ester Geislerová se vzali 12. září 2026 ve Staré Červené Vodě.

Ester Geislerová (42) se na sociálních sítích pochlubila fotkami ze své víkendové svatby. Vzala si herce Martina Krupu (32), s nímž tvoří pár několik let. Poděkovala také všem, kteří se na veselce...

14. září 2026  19:48

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: přehled všech 24 soutěžících

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Do startu třetí řady psychologické reality show Zrádci zbývají už jen hodiny. Kdo jsou letošní soutěžící? O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné vyjednavač, novinářka, lovec pašeráků,...

14. září 2026  15:21

Zrádci jsou kompletní. Nechybí mezi nimi novinářka, kterou odmítá Macinka

Soutěžící show Zrádci 3

V show Zrádci 3 se představí také youtuber Jan Špaček nebo novinářka Zdislava Pokorná, se kterou má problém ministr zahraničí Petr Macinka. Podívejte se na kompletní sestavu, která na Křivoklátě bude...

14. září 2026  12:26

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

14. září 2026  12:02

Eva Holubová ukázala manžela. Už ho mám tady, ku**vníka, napsala

Eva Holubová v Prostějově (18.července 2026)

Eva Holubová s humorem sobě vlastním reagovala na spekulace v bulváru, že jí byl manžel Miroslav Zdeněk nevěrný. Při té příležitosti sdílela pár fotek se svým chotěm. Pár tvoří od roku 1991, svatbu...

14. září 2026  10:38

Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction

Marie „Maru“ Rosecká se objeví v pořadu Naked Attraction

Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...

14. září 2026

Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou Apple. V plavkách vypadají jako dvojčata

Apple Martinová na Instagramu (2026)

Americká herečka Gwyneth Paltrowová (53) se na sociálních sítích pochlubila fotkami s dcerou Apple. Blondýnky na společném snímku v plavkách vypadají podle fanoušků jako sestry. Dcera jde navíc v...

14. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kdybych tě tehdy potkala, tak spolu nejsme, vyslechl si Habera od Peštové

Daniela Peštová a Pavol Habera

Dlouhá léta je obávaným porotcem v SuperStar a sám si také vyslechl tvrdý ortel. Hudebník a zpěvák Paľo Habera se od své ženy Daniely Peštové dočkal přísného komentáře. Kdyby ho prý potkala v době,...

14. září 2026

Lucie Benešová už má pro svou druhou svatbu vybraný song i ženicha

Adéla Gondíková a Lucie Benešová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

„My jsme Hanku Zagorovou milovaly od začátku a jsme jí věrné, i když tady už není,“ říkají Lucie Benešová s Adélou Gondíkovou. „Zažila jsem pár jejích koncertů a byla to pecka,“ vypráví Benešová. „A...

14. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet