Prince a princeznu z Walesu i jejich urostlého syna přivítal ředitel školy Simon Henderson a děkan Sir Nicholas Coleridge. Princi Georgeovi pak ředitel popřál: „Hodně štěstí a užijte si to!“
Co čeká George v internátu?
Eton College je výběrová chlapecká škola, plně internátního charakteru, která nemá denní ani týdenní žáky. Ačkoli byla založena už Jindřichem VI. v patnáctém století a starobylé cihlové zdi odrážejí britskou historii, prezentuje se Eton jako progresivní škola s moderním přístupem ke vzdělání. V současnosti vyučuje 28 předmětů včetně devíti moderních a klasických jazyků. Klade však důraz nejen na výsledky u zkoušek, ale především na samostatnost, zvídavost a schopnost kriticky přemýšlet. Výuka má studenty vést k diskusi, zpochybňování předkládaných myšlenek a rozvíjení vlastních zájmů i nad rámec zkouškových osnov.
Nespornou výhodou je blízkost Etonu k hradu Windsor a George tak bude moci navštěvovat svého dědečka krále, stejně jako William chodíval na odpolední čaj za královnou Alžbětou II.
Každý student má svého „tutora“, s nímž pravidelně probírá své studijní výsledky, volbu předmětů i další rozvoj. O Georgeových konkrétních předmětech či školních funkcích zatím nejsou žádné informace. Jeho otec William zde studoval geografii, biologii a dějiny umění. Harry si zvolil rovněž geografii a výtvarné umění. Výrazně úspěšný byl také ve sportu, zejména v ragby a v posledním ročníku byl povýšen do nejvyšší žákovské hodnosti cadet officer.
Kdy studovali William a Harry na Etonu?
Princ William se zapsal na Eton krátce po svých třináctých narozeninách 6. září 1995. Byl zde chráněn před zájmem veřejnosti a médií, což sám potvrdil po skončení v červnu 2000: „Opravdu jsem si užíval, že jsem mohl po Etonu chodit jen jako obyčejný student.“ Princ Harry staršího bratra následoval v září 1998 v necelých čtrnácti letech.
Pro Williama byla internátní škola vítaným azylem v soukolí veřejné války, která probíhala mezi jejich rodiči. Charles a Diana žili odloučeně od konce roku 1992, fotografové je pronásledovali a média prahla po podrobnostech z jejich soukromého života. Jen pár měsíců po Williamově nástupu vybuchla bomba v podobě Dianina kontroverzního rozhovoru pro pořad Panorama, kde přiznala svou nevěru a promluvila o Charlesově vztahu s Camillou.
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Harry přicházel na Eton už jako chlapec, který měl za sebou trauma z rozvodu rodičů a tragické smrti princezny Diany v Paříži.
Naproti tomu prince George provázeli oba rodiče a zcela jiné rodinné zázemí. I jeho začátek studií je však poznamenán mediálně sledovaným rodinným rozkolem, tentokrát mezi Williamem a strýcem Harrym, a stínem nemoci krále Karla III.
Eton prosazovala Diana
Studia na Etonu nejsou tradicí rodu Windsorů. Eton si pro své syny vymohla především princezna Diana, která při výchově synů chtěla jít jinou cestou, než jakou si musel projít Charles a jeho otec princ Philip.
Když byl princ Philip ve stejném věku jako dnes jeho pravnuk George, byl potomkem svrženého řeckého královského rodu a putoval po školách a příbuzných ve Francii a Německu. Na škole Kurta Hahna Gordonstoun ve Skotsku našel ztracenou základnu. Přísný režim, který kombinoval klasickou výuku s fyzickou námahou a nepohodlím, včetně studených sprch a ranních budíčků, ho zocelil v muže.
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Charles měl však odmalička jinou povahu než jeho otec, spartánský drill na Gordonstounu snášel špatně a v dopisech domů ho popisoval jako „čiré peklo“. On i Diana potom pro své vlastní syny zvolili jiný typ vzdělávání a školu Eton, kde tradičně studovali členové rodiny Spencerů.
Kolik stojí školné na Eton College?
Studium na Eton College patří k nejdražším ve Velké Británii. Pro školní rok 2026/2027 činí školné 21 891 liber za jeden trimestr, přičemž školní rok má tři trimestry. Ročně tak rodina zaplatí 65 673 liber, tedy v přepočtu přibližně 1,9 milionu korun podle aktuálního kurzu. V ceně je výuka, ubytování, strava, většina sportovních aktivit a většina učebních materiálů. Další výdaje, například individuální hudební lekce, školní výlety nebo některé zájmové aktivity, se platí zvlášť a obvykle přidají dalších 500 až 1 500 liber za trimestr.
Kdo studoval na Eton College?
Eton vychoval řadu britských panovníků, politiků, spisovatelů i umělců. Kromě Williama s Harrym patří mezi jeho nejslavnější absolventy bývalí premiéři David Cameron a Boris Johnson, z těch dávnějších pak Anthony Eden, Harold Macmillan či Arthur Balfour.
Studovali tu také herci Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis či Tom Hiddleston, spisovatelé George Orwell a Ian Fleming, autor Jamese Bonda. Eton má mimořádně silnou tradici právě v politice – jeho absolventy byla více než desítka britských premiérů – a po staletí patří k institucím úzce spojeným s britskou společenskou a politickou elitou.