„Miluji francouzskou kulturu a jazyk, i když jsem po 400 dnech lekcí stále stejně špatný,“ řekl začátkem prosince 64letý Clooney podle francouzské televize RTL.
Hollywoodský herec známý ze seriálu Pohotovost nebo z filmové komedie Dannyho parťáci si spolu se svou ženou právničkou pořídil v roce 2021 dům s vinicí nedaleko města Brignoles ležícího asi 50 kilometrů východně od Marseilles.
„Tady vám nikdo nefotí děti. Před branami školy nečíhají žádní paparazzi. To je pro nás důležité,“ řekl podle RTL Clooney a dodal, že dům na jihu Francie je pro něj nejšťastnějším místem.
O francouzské občanství si chce také zažádat americký režisér Jim Jarmush, který své rozhodnutí v pátek oznámil v rádiu France Inter. „Rád bych měl jiné místo, kam bych mohl ze Spojených států uniknout,“ řekl podle rádia Jarmush.