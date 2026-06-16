George Clooney má jasno ve výběru nového agenta 007. Je vysoký a hezký, říká

Od poslední bondovky v roce 2021 Není čas zemřít v hlavní roli s Danielem Craigem fanoušci čekají, kdo převezme ikonickou roli neohroženého agenta 007.
Castingová režisérka Nina Goldová na festivalu v Cannes uvedla, že nový Bond musí „vyzařovat sex-appeal“ napříč více filmy. Mezi často jmenovanými jmény se objevují například Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Henry Cavill nebo Jacob Elordi.
Do diskuse se nyní přidal i George Clooney, který má svého vlastního favorita. Držitel Oscara sází na kolegu Calluma Turnera, se kterým spolupracoval na historickém dramatu The Boys in the Boat z roku 2023.
„Doufám, že Callum nakonec bude dalším Bondem. Myslím, že by byl skvělý Bond. Je vysoký, hezký, charismatický a Brit, takže je to pro tu roli jako stvořený,“ řekl Clooney pro The Hollywood Reporter.
Zároveň ocenil i jeho kariérní vzestup a výběr rolí. „Nešel jen po snadných výdělcích – odvedl opravdu zajímavou práci. Callum se nějakým způsobem proplétal vším tím šumem a našel si místo, kde se na něj lidé dívají a říkají: Tenhle mladý muž má něco do sebe,“ prohlásil Clooney.
Americký herec se také zamyslel nad tím, jak se proměnila cesta k rolím hlavních hollywoodských hvězd. „Jako někdo, kdo už má něco za sebou, musím říct, že je zajímavé, o kolik je to dnes těžší než kdysi. Je to prostě těžší. Zeptejte se jakéhokoli velkého producenta nebo režiséra. Neustále se ptají, kdo je nový hlavní herec, kdo je ten pravý,“ prohlásil.
Sám Callum Turner zůstává ke spekulacím zdrženlivý a uvedl, že se k nim nechce vyjadřovat, zda by roli přijal, pokud by ji dostal. „Řeknu vám, co je na té věci s Bondem tak legrační: Ptají se vás na to i vaši nejlepší přátelé, píšou vám lidé, se kterými jste nemluvili 10 let – a vy o tom nic nevíte!“ prohlásil Turner.
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Do širšího výběru možných kandidátů se mezitím dostalo i další jméno – Leo Suter, známý ze seriálu Vikings: Valhalla. Jeho role v historické sérii ukázala i zkušenosti s akčními scénami a kaskadérskou prací. Podle všeho je ale aktuálně favoritem Callum Turner, který se nedávno oženil se zpěvačkou Duou Lipou.
Těsně za ním se drží Harris Dickinson, který má ztvárnit Johna Lennona v připravovaných filmech o Beatles. Nedávno se také objevil po boku Nicole Kidmanové ve filmu Babygirl.