Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Ničivý požár ve Francii. Clooney s manželkou a dvojčaty museli opustit domov

Autor: ,
  13:10
George Clooney a jeho manželka Amal (Los Angeles, 17. října 2022)

George Clooney a jeho manželka Amal (Los Angeles, 17. října 2022) | foto: Reuters

George Clooney a jeho manželka Amal v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna...
Amal Clooneyová v Londýně (10. října 2025)
George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
69 fotografií
Hollywoodský herec George Clooney (65) a jeho manželka Amal (48) se museli evakuovat ze svého domu ve francouzském Brignoles. Rozsáhlé lesní požáry sice jejich sídlo zatím přímo nezasáhly, manželé ale kvůli bezpečnosti oblast opustili společně se svými devítiletými dvojčaty Ellou a Alexanderem.
George Clooney a jeho manželka Amal (Los Angeles, 17. října 2022)
George Clooney a jeho manželka Amal v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
Amal Clooneyová v Londýně (10. října 2025)
George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
69 fotografií

Osud jejich domu zatím není jasný, přímé nebezpečí mu ale podle dostupných informací zatím nehrozí.

O svém odjezdu informovali starostu města Didiera Brémonda dopisem. „Milý Didieri, v tuto chvíli vůbec netušíme, zda náš krásný domov tuto strašnou chvíli přečká. Při odjezdu z Brignoles chceme zdůraznit dvě věci. Zaprvé doufáme, že jste vy i obyvatelé našeho města v bezpečí. Zadruhé jsme s Amal odhodláni zajistit, že bez ohledu na to, co se s naší obcí stane, zůstaneme součástí této komunity a zapojíme se do její obnovy,“ napsali.

George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)

V dopise zároveň ujistili, že město i své přátele, kteří v něm žijí, považují za svůj druhý domov a chtějí pomoci s obnovou oblasti, jakmile to bude možné.

Situace na jihu Francie je vážná. Podle stanice CNN se v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur evakuovaly zhruba tři tisíce lidí. V oblasti Gironde muselo své domovy opustit dalších přibližně 224 tisíc obyvatel. Agentura AP uvedla, že požár, který se záchranářům dosud nepodařilo dostat pod kontrolu, se rozšířil na území odpovídající přibližně čtyřnásobku rozlohy Paříže.

Kritická situace. Francie čelí kvůli požárům největší evakuaci mimo období války

Clooneyovi mají ve Francii své hlavní bydliště na rozlehlé farmě. Nemovitosti vlastní také u italského jezera Como, v Anglii a poblíž hercovy rodiny v americkém Kentucky. V prosinci navíc získali francouzské občanství.

George Clooney už dříve vysvětlil, proč chtějí s Amal vychovávat děti právě na venkově. „Nejsou na svých iPadech. Večeří s dospělými a musejí po sobě odnést nádobí. Mají mnohem lepší život,“ uvedl. Zároveň přiznal, že si přeje, aby Ella a Alexander vyrůstali co nejdál od zájmu bulvárních fotografů a nebyli neustále srovnáváni s dětmi dalších slavných osobností.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

Pfauserová ukázala tělo v bikinách. Dřív bych tuhle fotku smazala, říká

Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová (37) se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivé póze. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku nezveřejnila,...

Exmanžel Pamely Andersonové přiznal, že se živil jako prostitut

Tommy Lee a Pamela Andersonová v Los Angeles (20. října 2003)

Bubeník skupiny Mötley Crüe Tommy Lee (63) prozradil, že než se prosadil v showbyznysu, pracoval jako prostitut. Muzikant se k eskortním službám obrátil v mládí, kdy naléhavě potřeboval peníze....

30. července 2026  12:20

Ruská modelka Irina Šaiková má novou lásku, randí s výrazně mladší hvězdou NBA

Irina Šaiková na přehlídce Victoria´s Secret

Irina Šaiková (40) je znovu zamilovaná. Podle amerických médií tvoří pár s basketbalistou NBA Devinem Bookerem (29), který v minulosti několik let randil s modelkou Kendall Jennerovou. Oba se zatím k...

30. července 2026  11:11

Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu

Princ Charles a princezna Diana se vzali 29. července 1981.

Byla to pohádková svatba a velkolepá událost nejen v Británii a Evropě, ale po celém světě. Tehdejší následník britského trůnu princ Charles se oženil s dvacetiletou Dianou Spencerovou. Jeho srdce ve...

30. července 2026  10:19

Jennifer Lopezová si užívá Řím s dvojčaty. Zvládli Koloseum, zmrzlinu i nákupy

Jennifer Lopezová se před římským Koloseem ochotně zastavila kvůli společné...

Jennifer Lopezová (57) vyrazila na letní dovolenou do italské metropole. Společně se svými dvojčaty Maxem a Emme navštívila slavné památky, dopřála si pravou italskou zmrzlinu a neodolala ani nákupům...

30. července 2026  9:30

Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii

Orlando Bloom a Luisa Laemmelová tráví dovolenou v Itálii (červenec 2026)

Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...

30. července 2026  8:40

Dua Lipa má sexy mladší sestru. Rina Lipa dobývá módní průmysl

Rina Lipa a její sestra Dua Lipa v Rio de Janeiro (21. listopadu 2025)

Rina Lipa (25), mladší sestra zpěvačky Dua Lipy (30), se stala hlavní tváří nové kampaně značky ASOS. Modelka, tanečnice a influencerka se neobjeví jen na billboardech a plakátech - prostřednictvím...

30. července 2026

V posteli s klukem v podprsence. Víc Sofie Anna Švehlíková neukázala

Sofie Anna Švehlíková

Její dějová linka je sice vedlejší, ale velmi zajímavá. Sofie Anna Švehlíková si coby Monika nejprve myslela, že plukovnice Váchová je její sestra. Nakonec se z ní vyklubala její máma. Přitom...

30. července 2026

Čtyři ženy obvinily zpěváka a herce Jareda Leta ze znásilnění. Jedné bylo 17 let

Jared Leto na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024)

Hollywoodský herec a hudebník Jared Leto (54) čelí závažným obviněním ze sexuálně motivovaného trestného jednání. Čtyři ženy v dokumentu BBC tvrdí, že se vůči nim dopustil nevhodného chování v době,...

29. července 2026  14:30

OBRAZEM: Růžová, rudá, žlutá, černá. V jaké barvě je Rihanna nejvíc sexy?

Zpěvačka Rihanna je poslední dobou známá víc jako modelka prádla vlastní...

Zpěvačka Rihanna je poslední dobou známá víc jako modelka prádla vlastní kolekce Savage X Fenty. Už se vystavila v různých barvách i stylech a předvedla proměny svého těla před porody a po nich. V...

29. července 2026  12:55

Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Maminka jí poslala dojemný vzkaz

Maminka a dcera, nebo sestry? Monika a Vivien Babišovy sklízejí obdiv.

Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Dcera premiéra Andreje Babiše (71) a Moniky Babišové (52) si soukromí pečlivě střeží, přesto jí maminka veřejně vyznala lásku dojemným přáním. Jaký je její...

29. července 2026  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Madonna ukázala svou netradiční sbírku. Sošky penisů si vystavuje doma v koupelně

„Říkám jim moje sbírka ptáků. Mám čtyři, dva malé a dva velké,“ uvedla Madonna...

Zpěvačka Madonna (67) otevřela dveře svého londýnského domu magazínu Vogue a ukázala předměty, které pro ni mají zvláštní význam. Největší pozornost vzbudila její koupelna, kde vystavuje čtyři sochy...

29. července 2026  10:06

Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství

Dvacetiletá Suri Noelleová si podle veřejných záznamů změnila příjmení a vzdala...

Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...

29. července 2026  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.