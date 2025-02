Vy jste z celé skupiny úplně nejhorší. Nikam to nedotáhnete, nemáte talent ani nevypadáte dobře!

Koncem 50. let měl učitel na jedné kalifornské herecké škole hodně naběhlé žíly na čele. Spadeno měl na dva studenty. Jmenovali se Gene Hackman a Dustin Hoffman a v dalších letech dohromady posbírali dvanáct nominací na Oscara. I učitel je zkrátka jen člověk a může se splést.

Jenže než začal Gene studovat a také s Dustinem sdílet společný byt, musel přečkat dětství, což v jeho případě nebylo nic snadného.

Jeho rodištěm se 30. ledna 1930 stalo kalifornské město San Bernardino. Otec často měnil zaměstnání a s ním se stěhovala celá rodina. „Už asi v deseti letech jsem se rozhodl, že chci být hercem. Obdivoval jsem Errola Flynna a další romantické akční chlapíky a cítil jsem, že něco takového také dokážu,“ svěřil se Gene. Jeho otec si nakonec zřídil tiskárnu a vypadalo to, že se rodina konečně usadí.

Gene Hackman a Betsy Arakawa (Santa Fe, 28. března 2024)

Jenže rodiče se rozvedli a táta od rodiny beze slova odešel. Gene a jeho mladší bratr Richard dlouho čekali, že se vrátí, ale týdny a měsíce ubíhaly a dychtivé očekávání z jejich očí postupně vyprchalo. Zůstaly jen dvě zklamané dětské duše. „Dysfunkční rodiny zplodily řadu docela dobrých herců,“ glosoval to Gene s odstupem mnoha let.

Tehdy se ale cítil opuštěný a zrazený. V šestnácti letech skončil kvůli krádeži cukrovinek a limonád ve vězení, a když se k tomu přidalo první velké milostné zklamání, rozhodl se domov opustit. „Nic mě tam nedrželo, také jsem toužil po dobrodružství,“ přiznal.

Zamířil do armády, a když úspěšně zalhal o svém věku, bez problémů narukoval k námořnictvu. Sloužil jako radista v Číně, posléze ho převeleli na Havaj. Uniformu oblékal pět let a patrně by salutoval mnohem déle nebýt vážné nehody. Při havárii na motorce utrpěl četné zlomeniny a lékaři mu voperovali několik šroubů.

Na další službu vlasti musel zapomenout. Vrátil se do rodné Kalifornie a zapsal se na hereckou školu, kde se skamarádil s Dustinem Hoffmanem. Svého lektora ale přiváděl k šílenství, dokonce si od něj vysloužil nejnižší hodnocení v historii celé školy. Není divu, že mládenec práskl dveřmi a následovaný věrným Dustinem zamířil do New Yorku. Našli si byt, kde se neustále hádali kvůli tomu, že se Hoffman z nějakého důvodu odmítal mýt ve sprše a dával přednost dřezu v kuchyni.

Gene Hackman Co ještě nevíte Jeho křestní jméno znělo Eugene.

V 70. letech se začal věnovat automobilovým závodům.

Za herecký vzor ho označuje třeba Kevin Costner.

Velmi se zajímal o architekturu a design.

V roce 2001 byl na jeho počest pojmenovaný objevený asteroid.

V roce 2012 ho při vyjížďce na kole srazil řidič pick-upu. Výsledkem byly naštěstí jen boule a modřiny.

Hygienická situace se vyhrotila poté, co se Gene oženil a do bytu přivedl manželku Faye. Dustina nakonec z příbytku vystrnadil, ale uvolněné místo se brzy zaplnilo. Páru se narodily hned tři děti. Gene se musel pořádně otáčet. Jeho herecké snažení vyznívalo naprázdno, a tak řídil kamion, vyráběl sodovku nebo se přidal k partě stěhováků. „Nejhorší práce, kterou jsem kdy měl, byly noční šichty v mrakodrapu Chrysler Building. Byl jsem součástí týmu asi pěti chlapů a leštili jsme kožený nábytek,“ vzpomínal.

Pracoval rovněž jako portýr hotelu na slavném náměstí Times Square. Když podupával v livreji na chodníku, šel náhodou kolem jeho bývalý lektor z herecké školy. Mladíka samozřejmě poznal, načež nasadil spokojený výraz a pronesl: „Říkal jsem ti, Hackmane, že jsi k ničemu.“

Jenže posměšky mladého muže spíše zdravě naštvaly: „Bral jsem to jako psychologickou válku. Nechtěl jsem dopustit, aby mě to dostalo do kolen. Herectví je něco jako droga. Lidé, kteří mu propadli, jsou tak trochu blázni. Neváhají lhát a podvádět, udělají zkrátka cokoli, jen aby se dostali na konkurz a získali sebemenší roli,“ pokračoval Hackman. V jeho případě se však dveře k úspěchu otevíraly velmi pomalu.

Facky od režiséra

Na lepší časy se začalo blýskat až na počátku 60. let. Každou malou roli v televizi nebo v divadle s ním velmi prožívala jeho matka, která se těšila, že ze syna bude mít slavného herce. Toho se bohužel nedožila. V roce 1962 se stala obětí požáru, který v jejím bytě vzplál od nedopalku. Hackmana čekalo několik dalších tvrdých let, než na sebe konečně výrazně upozornil. Za vedlejší roli ve filmu Bonnie a Clyde (1967) dokonce získal první nominaci na Oscara. Druhá přišla o tři roky později za film Nikdy jsem nezpíval svému otci.

Od krimifilmu Francouzská spojka (1971) si Gene nic nesliboval. Roli nesmlouvavého policajta Jimmyho „Pepka“ Doyla vzal zejména proto, že šlo o hlavní roli. Režisér William Friedkin zase neměl rozpočet na velkou hvězdu. Gene figuroval na jeho seznamu až na šestém místě. Natáčení nebylo zrovna snadné. Hackmanovi se zajídaly zejména násilnické sklony jeho postavy. Spolupracovat prý začal až poté, co ho režisér profackoval. Odměnou mu byl zisk prvního Oscara.

Gene Hackman ve filmu Francouzská spojka (1971)

I když neměl nouzi o práci, dostal se do finančních potíží. Následujících několik let utápěl svůj talent ve filmech, jejichž kvalita byla spíše diskutabilní. Role si vybíral podle výše honoráře, text se často učil až v šatně při líčení. Stále víc mu vadilo, že ho na ulici všichni poznávají. „Byl jsem vyškolený jako herec, ne jako hvězda. Chci hrát role, ne se zabývat agenty, právníky a tiskem,“ přemítal.

Začal mít problémy s alkoholem a rozhodl se, že hereckou kariéru pověsí na hřebík. Jeho rozloučením se světem filmu měl být snímek Superman (1978), kde ztvárnil roli padoucha Lexe Luthora. I díky jeho výkonu film zabodoval a Gene trápil muže z oceli v dalších dvou pokračováních.

Gene Hackman ve filmu Superman (1978)

V polovině 80. let se rozvedl a opět potřeboval peníze. Bez rozmýšlení přijal roli trenéra, který se ve snímku Hráči z Indiany (1986) ujme podceňovaného basketbalového týmu. Šlo o další trefu do černého.

Hackman si vždy zakládal na dobré fyzické kondici, kterou si udržoval třeba tenisem nebo jízdou na kole. Až do začátku 90. let se nevyhýbal akčním filmům a podával v nich působivé fyzické výkony. Jenže jednoho dne zkolaboval a skončil v nemocnici. Diagnóza? Infarkt a neodkladná operace.

Gene se snažil brzdit, ovšem z hereckého hlediska ho čekala nejlepší léta. Dalšího Oscara získal za western Nesmiřitelní (1992), následoval snímek Krvavý příliv (1995), komedie Ptačí klec (1996) či thrillery Absolutní moc (1997) a Nepřítel státu (1998).

Energii do žil mu vlil sňatek, který uzavřel v roce 1991 s havajskou pianistkou Betsy Arakawa, která byla o více než třicet let mladší. A když se v dramatu Porota (2003) konečně potkal před kamerou s odvěkým kamarádem Dustinem Hoffmanem, splnilo se mu vše, po čem kdy toužil. O rok později oznámil odchod do uměleckého důchodu. „Herectví jsem se věnoval padesát let a opravdu se mi to líbilo. Ale je to pro mě stále více stresující. Dospělo to do bodu, kdy už prostě nemám pocit, že bych to chtěl dělat,“ pokrčil rameny.

Ani pak ale nezahálel. Napsal třeba několik historických nebo kriminálních románů. „Můj dědeček byl novinářem, stejně jako můj strýc. Byli to docela dobří spisovatelé, a tak jsem si řekl, že to také zkusím,“ vysvětlil.

Na své filmy se nikdy nedíval rád, některé ani nikdy neviděl: „Sám na sebe se dívám jen s vypětím všech sil a časem je to pořád horší. Stále si myslím, že jsem docela mladý, a vždycky mě zarazí, když kouknu do zrcadla a vidím tam starého muže, který má řídnoucí vlasy a unavené oči.“