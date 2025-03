Gene Hackman do závěti nezahrnul své děti. Měl majetek skoro dvě miliardy

Dvojnásobný držitel Oscara na konci února zemřel kvůli nemoci srdce a dechového ústrojí, vysokému krevnímu tlaku a pokročilé Alzheimerově chorobě. Jeho manželka Betsy Arakawa zemřela zhruba týden před ním na hantavirus.

Podle právních dokumentů, které získala BBC, herec jmenoval manželku jako svého jediného dědice v roce 1995 a poslední aktualizace závěti byla provedena v roce 2005.

Arakawa pak ve své závěti odkázala svůj majetek Hackmanovi s tím, že pokud zemřou do devadesáti dnů po sobě, její majetek bude převeden do svěřeneckého fondu a později po uhrazení léčebných výloh věnován na charitu.

Gene Hackman a Tom Cruise ve filmu Firma (1993)

Právní experti nyní uvedli, že vzhledem k tomu, že Arakawa podle úřadů zemřela sedm dní před Hackmanem, hercovy děti by nyní mohly zdědit jeho majetek, přestože nebyly v závěti uvedeny.

Podle Kalifornského právníka Trea Lovella může podle dědického práva pozůstalost přejít na ně, pokud není uveden jiný příjemce. „Pozůstalost bude skutečně projednána v souladu se zákony o dědictví ze závěti a děti by byly ze zákona další v pořadí na dědictví,“ řekl BBC.

Hackman měl s bývalou manželkou Faye Maltese tři děti: Christophera (65), Elizabeth (62) a Leslie (58). Ti se k této záležitosti veřejně nevyjádřili.

Herec v minulosti promluvil o vztahu ke svým dětem. „Jako herec se stáváte velmi sobeckým. I když jsem měl rodinu, bral jsem práci, která nás oddělovala na tři nebo čtyři měsíce. To pokušení, peníze a uznání, to bylo pro chudého chlapce ve mně příliš,“ prohlásil v roce 1989 pro list The New York Times.

Hercovy děti se na veřejnosti objevovaly poměrně málo, občas se s ním ale účastnily akcí na červeném koberci. Podle Hackmana bylo pro ně těžké vyrůstat s rodičem, který byl neustále ve středu pozornosti.

„Je těžké být synem nebo dcerou celebrity. Když vyrůstaly, nemohl jsem s nimi být vždycky doma, a když pak žily v Kalifornii, visel jim můj úspěch neustále nad hlavou,“ řekl v roce 2000 pro Irish Independent.

Hackmanovy dvě dcery a vnučka po jeho smrti vydaly krátké prohlášení. „Miliony lidí na celém světě ho milovaly a obdivovaly pro jeho skvělou hereckou kariéru, ale pro nás byl vždycky jen táta a děda. Bude nám moc chybět a jsme zdrceni touto ztrátou,“ uvedly.