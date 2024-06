Herečka ze Zápisníku jedné lásky má alzheimera jako její postava z filmu

Nick Cassavetes pro Entertainment Weekly uvedl, že je bláznivé, že jeho matka hrála v romantickém filmu ženu s Alzheimerovou chorobou a nyní s ní sama svádí boj. Oscarové herečce se k potížím přidala i demence.

„Obsadil jsem matku do role starší Allie a strávili jsme spoustu času rozhovory o Alzheimerově chorobě a o tom, že chceme být autentičtí. A teď, posledních pět let, má Alzheimerovu chorobu. Má těžkou demenci. Je to šílené – zažili jsme to, ona to zahrála a teď je to tady s námi,“ řekl.

Režisér Nick Cassavetes a jeho matka Gena Rowlandsová při natáčení filmu Zápisník jedné lásky (2004)

Samotná herečka měla s nemocí zkušenost již dříve a málem kvůli tomu nepřijala roli ve filmu Zápisník jedné lásky. Alzheimerovu chorobu měla totiž její matka Lady Rowlandsová, která byla také herečkou.

„Zápisník jedné lásky podle románu Nicholase Sparkse byl obzvlášť těžký, protože hraju postavu, která trpí Alzheimerovou chorobou. Prošla jsem si tím se svou mámou, a kdyby ten film nerežíroval Nick, asi bych do toho nešla. Je to příliš náročné. Byl to těžký, ale nádherný film,“ řekla Gena Rowlandsová v roce 2004 časopisu O.

Podle Nicka Cassavetese se romantickému filmu, v němž zazářili i Rachel McAdamsová a Ryan Gosling, i po dvaceti letech daří docela dobře. „Je to vždycky šok, když slyšíte, že uběhlo tolik času, kolik uběhlo. Ale dává to smysl. Jsem prostě rád, že existuje. Zdá se, že to zafungovalo a jsem na to velmi hrdý,“ dodal.

Gena Rowlandsová získala v roce 2015 čestného Oscara. Na svém kontě má filmy jako Stateční jsou osamělí, Tváře, Žena pod vlivem, Bouře, Světlo mého dne, Jiná žena, Papoušek Paulie, Podoby lásky, Přístav naděje, Duševní slepota, Zloděj životů, Paříži, miluji Tě nebo Broken English. Hrála také v seriálech Můj přítel Monk, Námořní vyšetřovací služba nebo Columbo.