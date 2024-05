Řekli, že mé dítě bude asi hermafrodit, tak jsem šla na potrat, říká Collinsová

„Lékaři mi řekli, že moje dítě by mohlo být hermafrodit. Nevěděla jsem nejdříve, co to slovo vůbec znamená, musela jsem si to vyhledat na internetu. Nevěděla jsem ani, že něco takového existuje, byl to pro mě skutečný šok. Doporučili mi, abych podstoupila interrupci s tím, že s dítětem něco rozhodně není v pořádku,“ svěřila se Gemma Collinsová v podcastu Everything I Know.

Hermafrodit je pojem, který se již nepoužívá, protože je považován za nevhodný. Místo něj se hovoří o dvojpohlavnosti, oboupohlavnosti, intersexualitě, či o „dětech s poruchou pohlavního vývoje“.

Dvojpohlavnost je vzácná anomálie, při které má jedinec od narození mužské i ženské pohlavní znaky. U některých jsou přítomny jak mužské, tak ženské pohlavní orgány, zatímco u jiných jsou tyto orgány deformovány nebo nejsou plně vyvinuty. Hermafroditismus může být spojen s různými genetickými nebo hormonálními poruchami.

„Hermafroditismus je oboupohlavnost, hermafrodit má tedy penis i vaginu. I u této poruchy se však jedinec posléze přikloní k jednomu či druhému pohlaví. Podle toho, kým se cítí být, se následně provede operace pohlavních orgánů. U těchto lidí by nemělo být příliš brzo rozhodnuto o jejich pohlaví, například rodiči, protože jejich rozhodnutí nemusí odpovídat tomu, jakého pohlaví se později jedinec sám bude cítit,“ uvedl v minulosti pro Metro.cz sexuolog Petr Weiss.

Gemma Collinsová poprvé potratila v roce 2012, traumatickou událost ještě zhoršila skutečnost, že nevěděla o tom, že je těhotná, dokud doma o své dítě nepřišla. „V jediném okamžiku jsem se dozvěděla, že jsem v sobě nosila dítě a přišla o něj, mé dlouholeté sny o mateřství byly rozbité na kusy,“ popsala.

V roce 2020 prodělala další dva potraty. V minulosti opakovaně hovořila o svých problémech s plodností spojených s jejím bojem s onemocněním PCOS, tedy syndromem polycystických ovarií.

V prvních dvou epizodách podcastu Everything I Know, vzpomínala Collinsová také své dětství, kdy vyrůstala v Essexu, a otevřeně popsala šikanu, kterou zažívala ve škole. Promluvila i o sebepoškozování během dospívání a podrobně popsala, jak brala ve třinácti letech silné prášky na hubnutí poté, co čelila krutým narážkám okolí kvůli své nadváze.

Gemma Collinsová také prozradila, kdo je pro ní motivací k tomu, aby se nepřestala snažit otěhotnět a dítě donosit. Je to manželka šéfkuchaře a podnikatele Gordona Ramseyho. „Tana Ramsayová před nedávnem porodila ve svých čtyřiceti devíti letech šesté dítě. Ta zpráva byla tím nejlepším, co jsem mohla slyšet. Opravdu mě to přimělo pozitivně přemýšlet o své budoucnosti a zbavilo mě to přílišného tlaku, který cítím. Moc bych si přála mít rodinu,“ dodala.

