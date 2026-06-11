Můžu vypadat starší, ale v hlavě mi je pořád 35, říká Geena Davisová

Své první dítě, dceru Alizeh, porodila ve 46 letech a o dva roky později přivítala na svět dvojčata Kiana a Kaaise, které má se svým bývalým partnerem, plastickým chirurgem Rezou Jarrahym.
Podle herečky jí pozdější mateřství vyhovovalo, protože v té době měla na život jiný pohled než v mládí. Přiznala, že ji ovlivnily i role silných ženských postav, které během své kariéry ztvárnila. „Na plátně jsem byla drsňačka dávno předtím, než v reálném životě. Tyto odvážné a silné ženy mě změnily,“ řekla.
Sedmdesátiletá hvězda si zároveň nedělá těžkou hlavu ze stárnutí. Přestože letos oslavila už sedmé kulaté jubileum, tvrdí, že se uvnitř cítí mnohem mladší. „Beru to s nadhledem. Navenek můžete vypadat starší, ale uvnitř jste pořád stejný člověk. V hlavě mi je pořád 35,“ vysvětlila.
V rozhovoru se dotkla také svého osobního života. Přiznala, že je momentálně nezadaná a na užívání seznamovacích aplikací se necítí. Herečka byla před začátkem vztahu s otcem svých tří dětí Rezou Jarrahym vdaná celkem třikrát - za restauratéra Richarda Emmola v letech 1981 až 1984, za herce Jeffa Goldbluma v letech 1987 až 1991 a za režiséra Rennyho Harlina v letech 1993 až 1998.
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O svých bývalých partnerech mluvila otevřeně - rozchod s Jeffem Goldblumem podle svých slov uspěchala, konec manželství s Rennym Harlinem označila za bolestivý. O Rezovi Jarrahym mluvila s respektem a popsala ho jako „fantastického otce“.