Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Můžu vypadat starší, ale v hlavě mi je pořád 35, říká Geena Davisová

Autor:
  14:23
Herečka Geena Davisová, známá z filmů jako Thelma a Louise, Myšák Stuart Little nebo Beetlejuice, se v nedávném rozhovoru ohlédla za svým životem, mateřstvím i stárnutím. Dvojnásobná držitelka Oscara přiznala, že je ráda, že se matkou stala až po čtyřicítce. Dnes je jí sedmdesát let a cítí se prý maximálně na pětatřicet.
Geena Davisová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Geena Davisová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026) | foto: AP

Geena Davisová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)
Geena Davisová v Los Angeles (8. srpna 2024)
Geena Davisová v Los Angeles (8. srpna 2024)
Geena Davisová v Los Angeles (8. srpna 2024)
25 fotografií

Své první dítě, dceru Alizeh, porodila ve 46 letech a o dva roky později přivítala na svět dvojčata Kiana a Kaaise, které má se svým bývalým partnerem, plastickým chirurgem Rezou Jarrahym.

Podle herečky jí pozdější mateřství vyhovovalo, protože v té době měla na život jiný pohled než v mládí. Přiznala, že ji ovlivnily i role silných ženských postav, které během své kariéry ztvárnila. „Na plátně jsem byla drsňačka dávno předtím, než v reálném životě. Tyto odvážné a silné ženy mě změnily,“ řekla.

Geena Davisová v Los Angeles (8. srpna 2024)

Sedmdesátiletá hvězda si zároveň nedělá těžkou hlavu ze stárnutí. Přestože letos oslavila už sedmé kulaté jubileum, tvrdí, že se uvnitř cítí mnohem mladší. „Beru to s nadhledem. Navenek můžete vypadat starší, ale uvnitř jste pořád stejný člověk. V hlavě mi je pořád 35,“ vysvětlila.

V rozhovoru se dotkla také svého osobního života. Přiznala, že je momentálně nezadaná a na užívání seznamovacích aplikací se necítí. Herečka byla před začátkem vztahu s otcem svých tří dětí Rezou Jarrahym vdaná celkem třikrát - za restauratéra Richarda Emmola v letech 1981 až 1984, za herce Jeffa Goldbluma v letech 1987 až 1991 a za režiséra Rennyho Harlina v letech 1993 až 1998.

Tu roli si zasloužil, říká Davisová o Pittovi ve filmu Thelma a Louise

O svých bývalých partnerech mluvila otevřeně - rozchod s Jeffem Goldblumem podle svých slov uspěchala, konec manželství s Rennym Harlinem označila za bolestivý. O Rezovi Jarrahym mluvila s respektem a popsala ho jako „fantastického otce“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je...

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...

Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45

Natalie Portmanová v reklamě pro Dior (2012)

Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...

Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii

Angelina Jolie ve filmu Couture (2026)

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...

Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu

Michaela Tomešová a Roman Tomeš měli po deseti letech druhou „svatbu“ 1. června...

Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...

Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vyhrál a čím byla pátá řada zajímavá

Trofej pro vítěze reality show Survivor 2026

Soutěž Survivor Česko & Slovensko 2026 dospěla do finále ve středu 10. června 2026. Odehrálo se ve Fóru Karlín a fanoušci ho tak mohli poprvé v historii sledovat i naživo a ne jen na obrazovkách....

11. června 2026  14:35

Můžu vypadat starší, ale v hlavě mi je pořád 35, říká Geena Davisová

Geena Davisová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Herečka Geena Davisová, známá z filmů jako Thelma a Louise, Myšák Stuart Little nebo Beetlejuice, se v nedávném rozhovoru ohlédla za svým životem, mateřstvím i stárnutím. Dvojnásobná držitelka Oscara...

11. června 2026  14:23

Dětská hvězda Michaela Kudláčková popsala, jak byla v mládí znásilněna

Michaela Kudláčková v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Michaela Kudláčková (57) se proslavila jako Barča ze seriálu My všichni školou povinní. Zmařená herecká kariéra ale nebylo to nejhorší, co ji v životě potkalo. V mládí byla znásilněna. Celý incident...

11. června 2026  12:48

Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii

Angelina Jolie ve filmu Couture (2026)

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...

11. června 2026  11:35

Ficova dvojnice je už na Slovensku. Předtím se zastavila i v Praze

Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová dorazila k našim východním sousedům. Samozvaná královna Slovenska, která se proslavila podobou se slovenským premiérem Robertem Ficem, se předtím...

11. června 2026  9:39

Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...

11. června 2026  8:31

Rozvod? Nejturbulentnější část života. Zpětně jsem rád, říká Roman Šebrle

Roman Šebrle na finále soutěže Hledáme Playmate 2026

Před pěti lety se rozešel se svou manželkou, se kterou byli 21 let. Bývalý olympionik a primácký moderátor Roman Šebrle považuje toto období za nejturbulentnější ve svém životě. Přesto je ale nakonec...

11. června 2026

Plnější by byla lepší, hodnotí misska Iveta Lutovská svá prsa

Iveta Lutovská

Kalhoty mívá krátké, partnery převyšuje. „To je tou mojí výškou, že vypadám hubeně, mám běžnou velikost 36 nebo 38. Ale všechno je mi krátké. To je můj celoživotní problém. S kalhotami a s partnery,“...

11. června 2026

Survivor Česko & Slovensko zná vítěze. Odnáší si dva a půl milionu a auto

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)

Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko došla do svého finále. Vůbec poprvé v historii tohoto televizního fenoménu byl celkový vítěz vyhlášen v přímém přenosu. Před zraky zaplněného...

10. června 2026  22:43

Babčáková se ozvala z „oázy“ u maringotky. Končí s herectvím i Facebookem

Slavnostní premiéra komedie Přání k narozeninám: Křtiny, Simona Babčáková

Herečka Simona Babčáková (53) známá především ze seriálu Comeback se letos ještě objevila ve filmu Přání k narozeninám: Křtiny. Nyní ale oznámila, že hereckou kariéru hodlá ukončit. Prošla několika...

10. června 2026  15:26

Sexy dívky i tři Muži roku. Dvacítka hledající lásku v Thajsku je kompletní

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

Do seznamky Are You The One? Česko vstupují poslední dva účastníci. Jirka a Dominik, kteří uzavírají dvacítku účinkujících. Podívejte se, kdo se pokusí najít svůj dokonalý protějšek a vyhrát 2,5...

10. června 2026  12:49

Margot Robbie měla v Bouřlivých výšinách chlupaté podpaždí, diváci ho ale neuvidí

Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11....

Snímek Bouřlivé výšiny je nejnovější adaptací stejnojmenné novely od Emily Bronteové. Režisérka Emerald Fennellová zpětně vyjádřila lítost nad tím, že některé záběry, v nichž figuruje herečka Margot...

10. června 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.