Tu roli si zasloužil, říká Davisová o Pittovi ve filmu Thelma a Louise

Už dříve se Geena Davisová nechala slyšet, že právě ona tehdy napomohla k obsazení Brada Pitta, jemuž tento film nastartoval úspěšnou kariéru. Nevědomky totiž dostala možnost definitivně rozhodnout o tom, kdo bude hrát postavu přitažlivého zlodějíčka jménem J.D., přičemž o tuto roli se ucházeli také herci Mark Ruffalo, George Clooney a Grant Show. „Nechci si za to brát zásluhy, Brad si tu roli pochopitelně zasloužil,“ říká k tomu herečka.

Ze všech ostatních právě Brad Pitt byl prý tak okouzlující, že na kamerových zkouškách měla problém zapamatovat si vlastní dialogy. „Hrozně mě rozhodilo jeho charisma, které z něj vyzařuje. Byla jsem jako omráčená… no, a pak tu roli dostal,“ vyprávěla na festivalu pro rubriku rETrospective magazínu ET.

27. září 2016

Jak Davisová řekla v roce 2022 v pořadu Grahama Nortona, producentům jako nejvhodnějšího kandidáta označila „toho blonďáka“. A tak Brad Pitt získal jednu z úplně prvních svých velikých rolí.

Nebyl však jediným hereckým kolegou, kterého si během natáčení zamilovala. S herečkou Susan Sarandonovou, která je o devět let starší a hrála druhou hlavní roli, si okamžitě padly do oka. Už na place bylo jasno, že z nich budou kamarádky i po skončení natáčení.

„Říkala jsem si, jak to asi zvládnu, pokud si nesednu se Susan. Ale jakmile jsem ji uviděla vejít do místnosti, úplně jsem se do ní zamilovala. Bylo to až legrační, něco takového se mi nikdy nestalo,“ směje se nyní.

Obě herečky jsou dodnes nejlepšími kamarádkami. Davisová s oblibou říká, že jim bylo souzeno se potkat, a možná i díky tomu se film stal tak úspěšnou klasikou. „Jsme si velice blízké. Vždycky byla a vždycky bude mou parťačkou na život a na smrt,“ dodala.

Kriminální drama Thelma a Louise, které režíroval Ridley Scott, vypráví o dvou kamarádkách na výletě v horách, kde však jedna z nich v obraně té druhé zastřelí cizího muže. Od té doby pak obě utíkají před zákonem. Hlavních rolí se zhostily Susan Sarandonová spolu s Geenou Davisovou, pro kterou se tento snímek stal jedním z nejdůležitějších filmů její kariéry.