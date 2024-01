Harry Potter a Batman mě po rozvodu finančně zachránili, přiznal Gary Oldman

V roce 2001 se Gary Oldman rozešel se svou tehdejší manželkou, fotografkou Donyou Fiorentino, se kterou má dva syny. Rozpad vztahu po čtyřech letech manželství doprovázela nejen soudní bitva o děti, ale také obvinění ze závislosti na alkoholu a fyzického týrání. Podle herce šlo o lži, narážky a polopravdy.

„Ve 42 letech jsem se probudil rozvedený a měl jsem v péči své chlapce,“ řekl Oldman nedávno v pořadu The Drew Barrymore Show. „To bylo samo o sobě těžké, protože se zrovna spousta produkcí natáčela v Maďarsku, Budapešti, Praze, Austrálii… Takže jsem spoustu práce odmítl.“

Pak ovšem přišla role Siriuse Blacka v Harrym Potterovi. „Díky bohu za Harryho Pottera, říkám vám, ti dva Batman a Harry mě opravdu zachránili, protože to znamenalo, že jsem mohl dělat co nejméně práce za co nejvíce peněz a pak být doma s dětmi,“ doplnil.

Gary Oldman a Donya Fiorentino (Los Angeles, 2. března 2000)

Obvinění z fyzického násilí vyvstaly znovu v roce 2018, když Oldman získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Nejtemnější hodina a jeho exmanželka označila jejich čtyřleté manželství za noční můru. Také tvrdila, že ji před jejich dětmi mlátil telefonem do obličeje.

„Ukradl mi děti a zničil mi život,“ prohlásila fotografka, která o jejich manželství začala otevřeně mluvit v rámci hnutí Me Too. „Je třeba říct pravdu. Chtěla bych, aby se Gary postavil a převzal odpovědnost za své činy. Udělá to? Kdo ví? Vždycky všechno popíral.“

V důsledku toho jejich syn Gulliver napsal otevřený dopis na obranu svého otce – obvinění proti němu označil za znepokojující a bolestivé a zároveň herce označil za svého hrdinu.